Almanya'da maske zorunluluğu tartışması

Alman hükümeti mevcut durumda maske zorunluluğunu gerekli görmezken, üretiminine destek veriyor.Almanya'da hükümetin koruyucu maske takılmasına ilişkin kesin bir kararı olmamasına karşın Jena kenti önümüzdeki haftadan itibaren koruyucu maskenin zorunlu hale getirileceğini duyurdu.

Jena Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kalabalık kapalı alanlar, dükkanlar, mağazalar ve toplu taşıma araçlarında koruyucu maske takılmasının zorunlu hale geleceği kaydedildi. Açıklamada, virüs bulaşmasını engellemek için maskenin yanı sıra atkı veya örtülerle ağız ve burunların kapatılması gerektiğine işaret edildi.

Sağlık personeli, toplu taşıma araçlarının sürücüleri ve diğer kamu görevlileri için stoklarda yeteri kadar maske bulunduğu belirtilen açıklamada, halka çağrı yapılarak, "Virüsün yayılmasını önlemek için lütfen kendiniz ve başkaları için koruyucu maskeler dikin" denildi.

Buna karşın Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada koruyucu maske kullanılmasının virüsün yayılmasını engellemeyeceği belirtildi. DSÖ Acil Yardım Direktörü Michael Ryan Pazartesi günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, maske kullanımının önleyici olacağına ilişkin bir veri bulunmadığını belirterek, yanlış kullanılması halinde enfekte olma riskini artırabileceği uyarısında bulunmuştu.