HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da maske zorunluluğu tartışması

Almanya'da maske zorunluluğu tartışması

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2020 19:01 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının hızını kesmede bir önlem olarak görülen koruyucu maske Almanya'da bir kentte zorunlu hale geliyor.

Almanya'da maske zorunluluğu tartışması

Alman hükümeti mevcut durumda maske zorunluluğunu gerekli görmezken, üretiminine destek veriyor.Almanya'da hükümetin koruyucu maske takılmasına ilişkin kesin bir kararı olmamasına karşın Jena kenti önümüzdeki haftadan itibaren koruyucu maskenin zorunlu hale getirileceğini duyurdu.

Jena Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kalabalık kapalı alanlar, dükkanlar, mağazalar ve toplu taşıma araçlarında koruyucu maske takılmasının zorunlu hale geleceği kaydedildi. Açıklamada, virüs bulaşmasını engellemek için maskenin yanı sıra atkı veya örtülerle ağız ve burunların kapatılması gerektiğine işaret edildi.

Sağlık personeli, toplu taşıma araçlarının sürücüleri ve diğer kamu görevlileri için stoklarda yeteri kadar maske bulunduğu belirtilen açıklamada, halka çağrı yapılarak, "Virüsün yayılmasını önlemek için lütfen kendiniz ve başkaları için koruyucu maskeler dikin" denildi.

Buna karşın Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada koruyucu maske kullanılmasının virüsün yayılmasını engellemeyeceği belirtildi. DSÖ Acil Yardım Direktörü Michael Ryan Pazartesi günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, maske kullanımının önleyici olacağına ilişkin bir veri bulunmadığını belirterek, yanlış kullanılması halinde enfekte olma riskini artırabileceği uyarısında bulunmuştu.

"Maske gündemde değil"

Almanya'da en fazla vakanın görüldüğü Bavyera eyaletinin başbakanı Markus Söder, Avustarya'daki gibi bir maske zorunluluğunun gündemlerinde olmadığını kaydetti. Salı günü katıldığı bir televizyon programında konuşan Söder, ilk aşamada alınan önlemlerin sonuçlarına bakılacağını, bu sonuçlara göre yeni kararlar alınacağını söyledi.

Söder, maske üretimi konusunda bir "ulusal acil üretim" planının uygulanması gerektiğini belirterek, "Şu anda acil ihtiyacımız olan hastane ve doktor muayenehanelerindeki bütün personelimiz için çok sayıda ve kaliteli koruyucu maskelerdir" dedi. Alman ekonomisinin kendini bu yönde bir acil üretim planı için hazırlaması gerektiğini vurgulayan Söder, yaşlı yurtları, hastane ve muayenehanelerde yeterince koruyucu maske bulunmasının temin edilmesi gerektiğine işaret etti.

Federel Maliye Bakanı Olaf Scholz ise maske üretimini destekleyeceklerini açıkladı. Diğer üretimlerini durdurarak maske üretimine geçecek şirketleri olası ekonomik risklere karşı güvence altına alacaklarını ifade eden Scholz, halihazırda çok sayıda üreticinin maske üretimine başlamaya hazır olduğu yönünde kendilerine bilgi verdiklerini açıkladı.

DW, dpa / TY,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulunduAntalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulundu
Almanya’da bir günde 128 kişi koronavirüsten hayatını kaybettiAlmanya’da bir günde 128 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten cenaze namazı ve defin işlemleri açıklaması

Diyanet'ten cenaze namazı ve defin işlemleri açıklaması

Türk bilim insanı açıkladı: Koronavirüse karşı etkili olacak

Türk bilim insanı açıkladı: Koronavirüse karşı etkili olacak

Kalça yanıtı: Aynaya bakınca ben de...

Kalça yanıtı: Aynaya bakınca ben de...

Merkez Bankası'ndan yeni tedbirler

Merkez Bankası'ndan yeni tedbirler

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İnfaz düzenlemesi Meclis'te

İnfaz düzenlemesi Meclis'te

İlginizi Çekebilir

İtalyan belediye başkanı isyan etti

İtalyan belediye başkanı isyan etti

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Diğer Haberler
Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı

Dünya genelinde can kaybı 40 bini aştı

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi

İtalya'da can kaybı 12 bin 428'e yükseldi

ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu artıyor

ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu artıyor

Almanya’da bir günde 128 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Almanya’da bir günde 128 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Rusya'dan koronavirüs önlemi: Evlenmek ve boşanmak yasaklanıyor

Bir ülkeden koronavirüs önlemi! Yasaklanıyor

Başhekimde Kovid-19 çıktı, Putin'le görüşmüştü

Başhekimde Kovid-19 çıktı, Putin'le görüşmüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.