Almanya’da maske zorunluluğu uygulaması yaygınlaşıyor

Yasağa uymayanlar kimi kentlerde toplu taşımaya binemeyecek ya da alışveriş yapamayacak.Almanya'da koronavirüse karşı alınan önlemlerde kademeli olarak kimi esneklikler hayata geçirilirken, eyalet yönetimleri olağan günlük yaşama dönüşte tedbirin elden bırakılmamasından yana. Bu çerçevede halihazırda Saksonya’da uygulanan maske takma zorunluluğunu Bavyera ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletleri de hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Koronavirüs vakalarının en yoğun olarak görüldüğü Bavyera'da Eyalet Başbakanı Markus Söder, maske zorunluluğunun önümüzdeki hafta kimi mağazaların yeniden açılmasıyla birlikte hayata geçirileceğini ve halihazırda açık olan mağaza ve toplu taşıma araçları içinde geçerli olacağını açıkladı. Sınırlı sayıdaki tıbbi maskenin sağlık personeli için ayrılmasının önemine dikkat çeken Söder, vatandaşların ağız ve burnu tamamen kapattığı sürece kendi diktikleri maskeler, atkı ya da fularlardan da yararlanabileceklerini ifade ettti.

27 Nisan itibarıyla maske zorunluluğunu hayata geçireceğini açıklayan bir diğer eyalet de Mecklenburg-Vorpommern. Ancak eyalette maske zorunluluğunun yalnızca toplu taşıma için geçerli olacağı, mağazalarda ve alışveriş esnasında maske takılmasının tavsiye niteliğinde olmakla birlikte zorunlu tutulmayacağı ifade edildi.