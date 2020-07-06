Almanya’da maske zorunluluğunun kaldırılması tartışması

Almanya’nın kuzeydoğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Ekonomi Bakanı Harry Glawe Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, koronavirüs vaka sayısı düşük kaldığı sürece mağazalarda maske zorunluluğunun uygulanması için bir neden göremediğini söylemişti. Almanya’da vaka sayısının en düşük olduğu eyalet konumundaki Mecklenburg-Vorpommern'in Ekonomi Bakanı, mağaza ve dükkanlarda maske zorunluluğunun Almanya çapında kaldırılmasını tercih edeceğini de sözlerine eklemişti.

Maske zorunluluğunun kaldırılmaması konusunda uyarıda bulunan CDU'lu Sağlık Bakanı Jens Spahn da "normale dönme isteğini ve sabırsızlığı” anlayışla karşıladığını, ancak koronavirüsün hâlâ etkili olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı, “Kapalı mekanlarda gereken mesafenin sağlanamadığı durumlarda maskenin gerekli olduğunun" altını çizdi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Glawe’nin önerisi, partisinin Pazartesi günü Berlin’de yapılan yönetim kurulu toplantısında destek bulmadı. Katılımcıların aktardığına göre, parti Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, koronavirüs salgını ile mücadele için maske takma zorunluluğunun “gerekli ve önemli” olduğunun altını çizdi.

Mecklenburg-Vorpommern Ekonomi Bakanı’nın önerisine Saksonya ve Aşağı Saksonya’dan destek geldi. Saksonya Sosyal İşler Bakanı Petra Köpping, “Alışverişte maske zorunluluğundan vazgeçilip vazgeçilmeyeceğini inceliyoruz” derken, Aşağı Saksonya’dan da yaz tatili sonrasında mağaza ve dükkanlarda maske zorunluluğunun kaldırılmasını değerlendirecekleri açıklaması geldi.

Bavyera kesinlikle karşı

Bavyera ve Rheinland-Pfalz eyaletleri ise maske uygulamasının kesinlikle sürdürülmesinden yana. Bavyera Başbakanı Markus Söder, “Maske zorunluluğunu kesinlikle gevşetmeyeceğiz veya kaldırmayacağız” dedi. Söder, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, maskenin koronavirüsün yayılmasının önlenlenmesindeki önemli araçlardan biri olduğunu ifade etti.

Rheinland-Pfalz eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da, “koronavirüs hâlâ etkili ve hâlâ tehlikeli” denilerek, virüsün yerel düzeydeki yayılmasının bu tehlikenin bir göstergesi olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, maske zorunluluğunun kaldırılmasının “yanlış bir mesaj” olacağı belirtildi.

Alman Perakendeciler Birliği (HDE) Başkanı Stefan Genth ise sağlık açısından mümkün olduğu takdirde satışlar açısından maske zorunluluğunun kaldırılmasının olumlu olacağını söyledi. Genth, ancak bu konuda kararın siyasetçiler ve hekimler tarafından verilmesi gerektiğini belirtti.

AFP,dpa/JD,BK

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