Almanya’da Memurlara Dini Çağrışım İçeren Sembol Yasağı

Almanya’da dini veya ideolojik çağrışım içeren sembolleri yasaklayan yeni kamu hizmeti yasası onaylandı. "Devlet memurlarının dış görünümü" adlı yasa, memurların vücutlarının görünen kısımlarında yer alan dövmelere, ayrıca saç ve sakal şekillerine, taşıdıkları giysi, takı, sembollere çalıştıkları kurum tarafından kısıtlama ve yasaklama getirilmesine olanak tanıyor. Yasayla ilk aşamada vücudunda dövme veya deldirme olarak bilinen “piercing” bulunan memurlar kastedilse de, uzmanlara göre konu özellikle dini sembolleri hedef alıyor.

Bavyera Eyaleti Polis Teşkilatı’nda görevli 42 yaşındaki bir polis memuru sol koluna dövme yaptırdıktan sonra, dövmesi gözükmeyecek şekilde giyinmesi istendiği için dava açmış, daha sonra konu çeşitli mahkemelerde ele alınıp, hükümet ve mecliste de tartışılmıştı.

Bugün de Federal Konsey yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti ve Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in imzasına sundu. Yasada, "Dini veya ideolojik bir çağrışım içeren görünüm özellikleri, memurun tarafsız bir şekilde görev yapmasına olan güveni nesnel olarak zedelediği takdirde kısıtlanabilir veya yasaklanabilir" ifadelerine de yer veriliyor.