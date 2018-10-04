Almanya’da Merkel Dönemi Sona mı Yaklaşıyor?

Gidişattan hoşnut olmayan CDU milletvekilleri Kauder’in yerine, Merkel’in merkezci ve Avrupa Birliği yanlısı politikalarından memnun görünmeyenlerin oluşturduğu güçlü bir akımın üyesi olan Ralph Brinkhaus’u getirdi. Hizip üyeleri, Hıristiyan Demokrat Birliği’ni merkezin sağına doğru kaydırarak aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine rakip olmak istiyor.

Bunun hemen ardından, Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild “Merkel hala başbakanlık yapabilir mi?” sorusunu manşetine taşıdı.

Başbakan Merkel, geçtiğimiz yıl yapılan parlamento seçimlerinde Hıristiyan Demokrat Parti’nin gösterdiği zayıf performanstan beri kriz üzerine kriz yaşıyor. Merkel geçen ay, parlamentodaki sağ kolu Volker Kauder’ı kaybetti. Kauder, Hıristiyan Demokrat Birliği’ne (CDU) ve Hıristiyan Sosyal Birliği’ne (CSU) başkanlık yapıyordu.

Geçtiğimiz yıllarda, Alman otomobil üreticilerinin, dizel araçlardaki emisyon ayarlarıyla oynadıkları ve böylece zehirli gaz emisyonunda yasal sınırın aşılmasına yol açtıkları ortaya çıktı ve bu durum büyük bir skandala yolaçtı. Alman mahkemeleri, dizel motorlu araçların trafikten men edilmesine izin verdi. “Dizelgate” adıyla anılan skandal, otomobil sahiplerinin veya otomobil endüstrisinin çıkarlarına zarar vermeden hava kirliliğini azaltma yolları arayan Merkel’i köşeye sıkıştırdı. Pazarlıkların merkezindeyse, eski araçlara azot oksit emisyonunu azaltıcı katalizör mü takılacak yoksa bu araçlar yenileriyle takas mı edilecek, ve her iki durumda da masrafları otomobil üreticileri mi yoksa tüketiciler mi karşılayacak sorusu vardı.

Dizelgate skandalı, Merkel’in gücünü sarsan tek olay değil. Kamuoyu araştırma firmalarına göre, 2015’te uygulamaya koyduğu göçmenlik politikası da Başbakan Merkel’e geçtiğimiz yılki seçimlerde oy kaybettirdi.

Merkel, kendi partisi içinde de kan kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda, önde gelen bir Hıristiyan Demokrat olan Avrupa Bütçe Komiseri Günther Oettinger, siyasi etkisini hızla kaybeden Merkel’e “topal ördek” yakıştırması yaptı.