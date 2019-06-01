Almanya’da Merkel ve Maas’ı yolda bırakan uçak arızalarına soruşturma başlatıldı

Almanya’da Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Haiko Maas’ı taşıyan uçakların sıkça arıza yapması üzerine soruşturma başlatıldı.

Almanya’da Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Haiko Maas’ı taşıyan uçakların sıkça arıza yapması üzerine sabotaj ihtimali gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Federal hükümetin kullandığı uçaklar, Alman Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların bakımı Alman Havayolu şirketi Lufthansa Technik tarafından yapılıyor. Aylarca süren tamirlerin ardından sıkça yaşanan arızalar nedeniyle siber saldırı veya sabotaj ihtimalleri gündeme geldi. Sabotajla ilgili olarak Lufthansa Technik firması tüm uçak arızaları ile ilgili teknik açıklamaların mevcut olduğunu geriye dönük her türlü bilgiye sahip olduklarını açıkladı. Hangi arızanın onarımında kimlerin çalıştığını, hangi seri numaralı parçaların değiştiğine kadar her bilgiye sahip olduklarını duyurdu.

Başbakan Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz’in 2018 Kasım’da Airbus "Konrad Adenauer" uçağının havada bozulması ve acil iniş yapmasının ardından Alman iç istihbarat dairesi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı, siber saldırı sabotaj ihtimali olabileceğini gündeme getirmişti.

Son olarak Berlin Schönefeld Havaalanı’ndaki kontrol sorunları nedeniyle kalkıştan kısa bir süre sonra Global 5000’in acil iniş yapmak zorunda kalan uçuş ekibi, tamir edildi denilen uçağın gücünün düşük olduğunu açıklamışlardı. Merkel Arjantin’deki G20 zirvesine uçması için tarifeli bir uçağa transfer edilmişti. Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın uçtuğu uçağın ise ABD’ye indikten sonra lastiği patlamıştı.

