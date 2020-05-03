Almanya’da ''Merkel Yeniden Aday Olabilir'' İddiası

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 2021 yılında yapılacak federal seçimlerde yeniden başbakan adayı olabileceğini ima etti. Merkel’in Corona krizi süresince çok başarılı bir yönetim sergilediğini söyleyen Seehofer, Berlin’deki siyasi çevrelerde Merkel’in başbakanlığının uzayabileceği şeklindeki söylentileri doğrulayarak, “Bu düşünceyi son zamanlarda sık sık duyduğumu söyleyebilirim. Şu günlerde Almanya’nın başında böylesi bir başbakanımız olduğu için sevinmeliyiz” dedi. 2005 yılından bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Merkel, 2018 yılının sonunda, 2021 yılında yapılacak seçimlerde başbakan adayı olmayacağını ilan etmişti.

Almanya'da Corona virüsü vaka sayısı son 24 saatte sadece 793 daha artarken, toplam sayı 162 bin 496'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı 130 bin 600 olarak belirlendi. Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 74 kişi daha artarak 6 bin 649'a yükseldi.Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, virüslü bir hastanın virüs bulaştırma hızı 0,78 olarak tespit edildi.