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Almanya’da ''Merkel Yeniden Aday Olabilir'' İddiası

03.05.2020 18:14 | Son Güncelleme

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 2021 yılında yapılacak federal seçimlerde yeniden başbakan adayı olabileceğini ima etti. Merkel, 2018 yılının sonunda, 2021 yılında yapılacak seçimlerde başbakan adayı olmayacağını ilan etmişti

Almanya’da ''Merkel Yeniden Aday Olabilir'' İddiası

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 2021 yılında yapılacak federal seçimlerde yeniden başbakan adayı olabileceğini ima etti. Merkel’in Corona krizi süresince çok başarılı bir yönetim sergilediğini söyleyen Seehofer, Berlin’deki siyasi çevrelerde Merkel’in başbakanlığının uzayabileceği şeklindeki söylentileri doğrulayarak, “Bu düşünceyi son zamanlarda sık sık duyduğumu söyleyebilirim. Şu günlerde Almanya’nın başında böylesi bir başbakanımız olduğu için sevinmeliyiz” dedi. 2005 yılından bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Merkel, 2018 yılının sonunda, 2021 yılında yapılacak seçimlerde başbakan adayı olmayacağını ilan etmişti.

Almanya'da Corona virüsü vaka sayısı son 24 saatte sadece 793 daha artarken, toplam sayı 162 bin 496'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı 130 bin 600 olarak belirlendi. Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 74 kişi daha artarak 6 bin 649'a yükseldi.Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, virüslü bir hastanın virüs bulaştırma hızı 0,78 olarak tespit edildi.

Ülkede Mart ayının başından bu yana geçerli olan önlemlerin gevşetilmesi kapsamında, yarından itibaren kuaför salonları yeniden açılıyor. Kuaför salonlarında saçların ancak yıkandıktan sonra kesimine izin verilirken, sakal kesimi yasağı devam ediyor. Ayrıca her koltuk arasında 1,5 metre mesafenin korunması ve çalışanların maske kullanımı zorunlu. Önlemlerin yavaş yavaş gevşetilmesi kapsamında geçiş senesinde olan lise son sınıflar ve ilkokul son sınıf öğrencileri de yarından itibaren eğitime başlayacak. İbadethaneler, müzeler, sergi salonları, hayvanat bahçeleri ve çocuk parkları da sıkı hijyen kurallarına uyulması koşuluyla açılabilecek. Önümüzdeki 6 Mayıs'ta Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının yapacağı toplantıda, ülke çapında tedbirlerin daha fazla gevşetilmesi kararının alınması bekleniyor.

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