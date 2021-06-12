Almanya'da Merkel'in Koltuğu İçin Yarış Hızlanıyor

Almanya’da 26 Eylül’de yeni bir dönemi başlatacak genel seçimler için geri sayım sürüyor. 2005 yılından bu yana başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel, bu seçimlerde aday olmayacağı için, kimin onun koltuğuna oturacağı tüm dünyada merakla bekleniyor. Yarışta öne çıkan isimler muhafazakar Birlik Partileri CDU/CSU’nun adayı Armin Laschet, Sosyal Demokrat SPD’nin adayı Olaf Scholz ve Yeşiller’in adayı Annalena Baerbock. Yeşiller partisinin bugün gerçekleşen seçim kurultayında delegelerin yüzde 98,5’in onayını alarak adaylığı resmileşen 41 yaşındaki Baerbock, Yeşiller’in seçimlerden sonra hükümet kurup, kendisinin de başbakanlık koltuğuna oturması halinde “Almanya’nın en genç başbakanı” olarak tarihe geçecek. Avrupa politikası, yoksullukla mücadele ve iklimlerin korunması konularında uzman olarak bilinen Baerbock, kurultayda yaptığı konuşmada Almanya siyasetinde değişim rüzgarlarının estiğini belirterek, "Almanya’yı yenileme zamanı geldi. Önümüzdeki yıllarda iklim krizi gibi büyük bir sorun bizleri bekliyor. İklimin korunması bizim görevimiz" şeklinde konuştu.

Yeşiller’in Merkez Karar Yürütme Kurulu 19 Nisan’da Baerbock’u aday olarak kurultaya tavsiye edeceklerini açıkladıktan sonra, partiye destek büyük bir hızla arttı. Yeşiller anketlerde Birlik Partileri’ni tarihlerinde ilk kez sollayarak ilk sıraya yerleşirken, Alman medyasında çıkan yorumlarda Angela Merkel’in başbakanlık koltuğunu yine bir kadının devralacağına kesin gözüyle bakılırken, son haftalarda yaşanan gelişmeler rüzgarı aniden tersine çevirdi. Baerbock’un tartışmalı konularda ardı ardına tepki bulan açıklamaları ve Noel’de verilen ek maaşı vergilendirmediğinin ortaya çıkması sonrasında Yeşiller’in oyu hızla düşmeye başladı. Diğer partileri ve siyasetçileri sıklıkla şeffaf olmamakla suçlayan Baerbock’un, partisinden aldığı ek Noel ücretini Federal Meclis’e bildirmediğinin ve vergilendirmediğinin ortaya çıkması seçmenlerde güven kaybına yol açtı. Ardından benzin fiyatlarının kademeli olarak 16 cent artırılması gerektiğini, otoyollarda da hız limitinin 130 ile sınırlandırmasını hedeflediklerini açıklayan Baerbock, eleştirilerin hedefi haline getirdi.