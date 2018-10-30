HABER

Almanya'da Merkel'in Yeniden Aday Olmama Kararına Tepkiler

30.10.2018 19:12 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı ve Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) genel başkanı Angela Merkel'in Aralık ayında genel başkanlık, 2021'de de başbakanlık için yeniden aday olmayacağını ve aktif siyasetten çekileceğini açıklamasının yankıları sürüyor

Almanya'da Merkel'in Yeniden Aday Olmama Kararına Tepkiler

Almanya Başbakanı ve Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) genel başkanı Angela Merkel'in Aralık ayında genel başkanlık, 2021'de de başbakanlık için yeniden aday olmayacağını ve aktif siyasetten çekileceğini açıklamasının yankıları sürüyor.

Hessen seçimlerinde CDU’nun aldığı yenilgi sonrasında Merkel’in 18 yıllık liderlik ve 13 yıllık başbakanlık koltuklarından vazgeçme kararı vermesi, Berlin’de dün adeta siyasi deprem etkisi yaratırken, şimdi gözler hükümetin geleceğine ve CSU ile SPD liderlerine çevrildi.

Yapılan yorumlarda, Birlik partileri CDU/CSU ve SPD arasında koalisyon hükümeti oluştuğundan bu yana Merkel’in mülteci politikasına karşı isyan bayrağını çeken ve hükümette sürekli Merkel’e muhalefet ederek, zayıflamasına yol açan Hıristiyan Sosyal Birlik CSU’nun lideri Horst Seehofer’in de gidici olduğu, oy oranı yüzde 15’lere düşen SPD’nin genel başkanı Andrea Nahles’in de topun ucunda bulunduğu belirtiliyor.

Her iki siyasetçinin görevlerini bırakmaları için yoğun baskı olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan muhalefetteki Yeşiller, Sol Parti ve Almanya için Alternatif partisinden siyasetçiler, Merkel’in sadece parti genel başkanlığını bırakmasının yeterli olmayacağını, erken seçime gidilmesi gerektiğini kaydettiler.

Berlin’deki analizciler erken seçim yerine, yeni bir koalisyon olasılığını daha yakın görürken, bir yıl önce kurulma aşamasında son anda dağılan CDU,FDP ve Yeşiller’in ortak hükümetinin kurulmasının gündeme gelebileceğini belirtiyorlar.

Koalisyon görüşmeleri kesildiğinde FDP lideri Christian Lindner en önemli engelin Merkel olduğunu söylemişti. Lindner, Merkel’in Eylül 2015'de bir milyona yakın mülteciye kapıları açmasını eleştiren siyasetçiler arasında.

63 yaşındaki Angela Merkel, Aralık ayında Hamburg'da yapılacak CDU kongresinde genel başkanlığı devredecek. Adaylık için en yakın isim olarak CDU'nun eski meclis grup başkanı Friedrich Merz'in ismi geçiyor. CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer ve Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn da adaylığını ilan eden isimlerden biri oldu. CDU’nun başına geçecek isim aynı zamanda en geç 2021’de partinin başbakan adaylığı görevini de üstlenecek.

Bir önceki dönemde CDU Federal Meclis milletvekili olan Cemile Yusuf, Merkel’in kararını Almanya’nın yakın tarihi açısından bir dönemin sonu olarak tanımlıyor ve yerine geçecek ismin Merkel’in dünya çapında yakaladığı saygınlığı kazanması gerekeceğini belirtiyor.

"Merkel kendisini geri çekip, parti içinde bir yenileme getirmek istiyor. Bazı siyasetçiler yaptıklara hatalara rağmen, koltuklarından ayrılmıyorlar.O ise çok açık bir şekilde sorumluluk üstleniyor. Ben şahsen çok üzüldüm, ama şimdi sakin bir kafayla onun yerine kimin geleceğini beklememiz lazım. Bir iki isim var. Çok iyi düşünerek karar verilmesi gerekiyor. Çünkü sırf Almanya için değil, Almanya çok önemli rol oynadığı için Avrupa çapında da çok önemli bir seçim olacak."

PARTNERAmber Heard yaktı geçtiAmber Heard yaktı geçti
Alman Hastabakıcı 100 Hastayı Öldürdüğünü İtiraf EttiAlman Hastabakıcı 100 Hastayı Öldürdüğünü İtiraf Etti
Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilk! Norveç'te dev tatbikatSoğuk Savaş'tan bu yana bir ilk! Norveç'te dev tatbikat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in affedileceği iddia edildi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in affedileceği iddia edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

İlginizi Çekebilir

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilk! Norveç'te dev tatbikat

Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilk! Norveç'te dev tatbikat

Birleşmiş Milletler'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

Almanya'da Türk kadına tramvayda saldırı

Almanya'da Türk kadına tramvayda saldırı

İnsanlık 44 yılda hayvanların yüzde 60'ını yok etti

İnsanlık 44 yılda hayvanların yüzde 60'ını yok etti

İkonik bina Türk bayrağının renklerine büründü

İkonik bina Türk bayrağının renklerine büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.