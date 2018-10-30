Almanya'da Merkel'in Yeniden Aday Olmama Kararına Tepkiler

Almanya Başbakanı ve Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) genel başkanı Angela Merkel'in Aralık ayında genel başkanlık, 2021'de de başbakanlık için yeniden aday olmayacağını ve aktif siyasetten çekileceğini açıklamasının yankıları sürüyor. Hessen seçimlerinde CDU’nun aldığı yenilgi sonrasında Merkel’in 18 yıllık liderlik ve 13 yıllık başbakanlık koltuklarından vazgeçme kararı vermesi, Berlin’de dün adeta siyasi deprem etkisi yaratırken, şimdi gözler hükümetin geleceğine ve CSU ile SPD liderlerine çevrildi. Yapılan yorumlarda, Birlik partileri CDU/CSU ve SPD arasında koalisyon hükümeti oluştuğundan bu yana Merkel’in mülteci politikasına karşı isyan bayrağını çeken ve hükümette sürekli Merkel’e muhalefet ederek, zayıflamasına yol açan Hıristiyan Sosyal Birlik CSU’nun lideri Horst Seehofer’in de gidici olduğu, oy oranı yüzde 15’lere düşen SPD’nin genel başkanı Andrea Nahles’in de topun ucunda bulunduğu belirtiliyor. Her iki siyasetçinin görevlerini bırakmaları için yoğun baskı olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan muhalefetteki Yeşiller, Sol Parti ve Almanya için Alternatif partisinden siyasetçiler, Merkel’in sadece parti genel başkanlığını bırakmasının yeterli olmayacağını, erken seçime gidilmesi gerektiğini kaydettiler. Berlin’deki analizciler erken seçim yerine, yeni bir koalisyon olasılığını daha yakın görürken, bir yıl önce kurulma aşamasında son anda dağılan CDU,FDP ve Yeşiller’in ortak hükümetinin kurulmasının gündeme gelebileceğini belirtiyorlar. Koalisyon görüşmeleri kesildiğinde FDP lideri Christian Lindner en önemli engelin Merkel olduğunu söylemişti. Lindner, Merkel’in Eylül 2015'de bir milyona yakın mülteciye kapıları açmasını eleştiren siyasetçiler arasında. 63 yaşındaki Angela Merkel, Aralık ayında Hamburg'da yapılacak CDU kongresinde genel başkanlığı devredecek. Adaylık için en yakın isim olarak CDU'nun eski meclis grup başkanı Friedrich Merz'in ismi geçiyor. CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer ve Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn da adaylığını ilan eden isimlerden biri oldu. CDU’nun başına geçecek isim aynı zamanda en geç 2021’de partinin başbakan adaylığı görevini de üstlenecek.