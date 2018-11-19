Almanya'da Mevlit Kandili

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'ni dolduran Müslümanlar Mevlit Kandili'ni kutladı.

DİTİB Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okunmasıyla başladı.

DİTİB Başkan Vekili Ahmet Dilek, vaazında Hazreti Muhammed'in dünyayı şereflendirdiği bu gecenin anlam ve önemini anlattı.

Hazreti Muhammed'in hayatından örnekler veren Dilek, onu tanıyabilmek için en önemli kaynağın Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledi.

Camide düzenlenen özel programın sonunda dua edildi.



