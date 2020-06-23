Almanya’da mezbahada koronavirüs vaka sayısı artıyor

Koronavirüs salgınını büyük ölçüde kontrol altına alan Almanya'da vaka sayılarının yeniden artmasına neden olan mezbahada tespit edilen vakalar artmaya devam ediyor. Ülkenin batısında Gütersloh kentine yakın Rheda-Wiedenbrück'te Tönnies Holding'e bağlı mezbahanın bulunduğu Gütersloh bölgesi kriz yönetimi başkanı Thomas Kuhlbusch dün akşam yaptığı açıklamada, mezbahada çalışan bin 553 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kuhlbusch 6 bin 650 çalışandan örnek alındığını kaydetti. Yetkililer Pazar günü Tönnies çalışanları arasında bin 331 vaka olduğunu doğrulamıştı. Mezbahada virüs çıkması nedeniyle virüsün yayılmasını engellemek için bölgedeki okul ve anaokullarının yaz tatiline kadar tatil edilmesine karar verilmişti. Tecrit gündemde Vakaların artış göstermesi üzerine bölgede sosyal hayata yönelik bölgesel bir tecrit uygulamasının tekrar yürürlüğe girmesi gündeme geldi. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann kriz yönetiminin bu konuyu görüştüğünü söyleyerek, tecrit uygulamasına doğru gidildiğini belirtti. Laumann Gütersloh'daki durumu kontrol altına almak için "ek önlemler" alınması gerektiğini vurguladı.

Gütersloh Kaymakamı Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Sven-Georg Adenauer mezbahada çalışanların kaldıkları yerlere yapılan ziyaretlerde mobil ekiplerin çalışanların yakınlarında da virüs tespit ettiklerini aktardı. Adenauer virüsün Tönnies çalışanları ve yakınlarından topluma yayılmasının engellenmesi için tecridin gerekli olabileceğini söyledi. Gütersloh'daki sayılar Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde önlemlerin artırılması için belirlenen 100 binde 50 vaka sınırını aşıyor. Ancak eyalet yönetimi eyalet genelinde geçerli olacak bir tecrit uygulamasına karşı. Bugün eyalet yönetiminin yapacağı oturumda bu konuyu ele alacağı belirtiliyor. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Robert Koch Enstitüsü'nden uzmanların ve bilim insanlarının bölgede görevde olduğunu, tavsiyelerinin değerlendirildiğini ve ek tedbirler alındığını duyurdu. Şirketin hijyen kurallarına riayet etmemesinin salgının yayılmasında rol oynadığı tahmin ediliyor. Koronavirüs vakaları nedeniyle Tönnies'te 7 bin yönetici ve personel karantinada.