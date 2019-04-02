Almanya'da Miraç Kandili

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Almanya'daki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB Merkez Camisi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda din görevlileri Naci Şengün ile Seyfettin Erkan tarafından mevlit okundu, dua edildi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, camiyi dolduran cemaate Miraç hadisesini anlatıp, gecenin önemine değindi.

Türkmen, "Rabbimiz zamanı ve geceleri yaratmıştır, bu zaman ve gecelerde önemli anlar vardır. Miraç, hem dünyevi arzulardan hem de hayatın sıkıntılarından kurtularak yücelmenin ancak Allah’a yönelmekle mümkün olduğunu gösterir. Beş vakit namazın bu gecede farz kılınmasının hikmetlerinden biri de budur. Çünkü namaz Allah’a yönelerek özgürleşmenin ve huzur bulmanın en tabii yoludur. Zira bu gece Allah’ın, tevbe edilmesi halinde bütün günahları bile bağışlayacağını müjdeler." dedi.

Program sonunda cemaate lokum ikram edildi.

