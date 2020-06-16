Almanya'da mobil korona uyarı uygulaması kullanıma açıldı

Uygulamayı indiren kişiler, yakınında enfekte olan birisi varsa uyarılacak.Alman hükümeti, geliştirilmesi için uzun süredir üzerinde çalışılan korona uyarı uygulamasını Berlin'de düzenlenen kapsamlı bir basın toplantısıyla tanıttı. Toplantıda Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ve diğer hükümet yetkilileri uygulamanın kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

Bu uygulamaların önümüzdeki günlerde Almanya'daki korona önlemlerin gevşetilmesine yardımcı olacağını belirten Sağlık Bakanı Spahn, insanların protesto gösterilerinde ya da toplu taşıma gibi kamusal alanlarda uygulama sayesinde bilgilendirilebileceğine dikkat çekti. Ancak uygulamanın dikkatin ve önlemin yerine geçmeyeceğini de vurgulayan Spahn, sosyal mesafenin korunmasının ve maske takılmasının hâlâ önem taşıdığını söyledi.

Spahn mobil uygulamanın "ilaç" değil, sadece "uyarıcı" nitelikte olduğunu söyledi.

"Dünyadaki en iyi uygulama"