Almanya'da Mölln faciasının 26. yılı

KÖLN (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Özünde üstünlük duygusu ve düşmanlığın yattığı ırkçılık, toplumlarda ağır tahribatlara yol açan, sosyal barış ve birliktelik perspektifini derinden zedeleyen olguların başında gelmektedir. Mölln faciası da ırkçılığın tarihte bıraktığı acı tablolardan biridir." dedi.

Yeneroğlu, 23 Kasım 1992'de Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletine bağlı Mölln kentinde, Samsunlu Arslan ailesinin evinin gece yarısı ırkçılar tarafından kundaklanmasının 26. yılı münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Bu menfur olay neticesinde Bahide (51) ve Yeliz Arslan (10) ile Ayşe Yılmaz'ın (14) hayatını kaybettiğini, ailenin diğer fertlerinin ise yaralı olarak kurtarıldığını anımsatan Yeneroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü cinayetlerinde şahit olduğumuz gibi bu faciada da suçlular ilk etapta aile içinde aranmış, akabinde gerçek sorumluların aslında Neonaziler olduğu ortaya çıkmıştı. 3 cana kasteden faillerden biri, yaşı küçük olduğu gerekçesiyle 7,5, diğeri de 15 yıl gibi bir hapis cezasına çarptırıldı. Yaşananlar Arslan ailesinden çok şey götürürken, her iki fail de halihazırda yeni kimlikleri ile hayatlarına devam ediyor."