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Almanya'da molotofkokteyli atılan camiye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 21:10 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Almanya'nın Dortmund kentinde dün gece molotofkokteyli atılan camiyi ziyaret etti - Başkonsolos Cebeci: - "Alman makamlarına, başta camilerimiz olmak üzere toplumumuzun can ve mal güvenliğini sağlamak için ilave tedbir alınması talebimizi bu vesileyle yineliyoruz. İlgili makamlar nezdinde konu tarafımızdan takip edilecektir"

DORTMUND (AA) - Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Almanya'nın Dortmund kentinde dün gece molotofkokteyli atılan Eving Ulu Cami'sini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Dortmund Eving Ulu Cami Derneğini ziyaret eden Cebeci, cemaate ve bölgede yaşayan Türk toplumuna geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayın takipçisi olacaklarını vurgulayan Başkonsolos Cebeci, "Camilerimiz, diğer tüm mabedler gibi kutsal olup, yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Alman makamlarına, başta camilerimiz olmak üzere toplumumuzun can ve mal güvenliğini sağlamak için ilave tedbir alınması talebimizi bu vesileyle yineliyoruz. İlgili makamlar nezdinde konu tarafımızdan takip edilecektir." dedi.

Öte yandan, olayla ilgili Dortmund Türk Dernekleri Platformu da basın bildirisi yayımlayarak saldırıyı şiddetle kınadı.

Yayımlanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Dortmund’da yaşayan 50 bin civarındaki Türk vatandaşı, yaklaşık 40 sivil toplum örgütü ve derneği yaşanan gelişmelerden büyük kaygı duymaktadır. Derneklerimizin, camilerimizin ve toplumumuzun güvenliğinden sorumlu emniyet güçlerine ve tüm yetkililere kamuoyu vasıtası ile seslenmek istiyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bir an önce bulunmalı ve adalet önüne çıkarılmalıdır. Saldırıların tekrar etmemesi ve tüm dernek ve camilerimizin emniyetinin sağlanması için her türlü önlem ivedilikle alınmalıdır."

Bölgede yaşayanların yaşanabilecek tahrik ve provokasyonlara karşı uyarıldığı bildiride, "Bizler yaşadığımız bu ülkede huzura ve barışçıl birlikte yaşama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücümüzle ve ortak irademizle katkı vermeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

- Olay

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Dortmund Eving Ulu Cami'ye gece saat 01.30 sularında düzenlenen molotofkokteyli saldırı sonucu, küçük çaplı yangın çıkmış ve hasar oluşmuştu. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

Saldırıda caminin yönetim kurulu odasının da camları kırıldı.

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camiye saldırı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Essen Başkonsolosu Şener Cebeci

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