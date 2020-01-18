Almanya'da muhafazakar CSU'nun ilk Müslüman belediye başkanı adayı

İyibaş, Alevi bir aileye mensup olduğunu belirterek, kendisini "seküler ve liberal" olarak tanımlıyor. Kiliseye de severek gittiğini belirten genç politikacı, "Çünkü bana güç veriyor" diye konuşuyor.

Bir bankada müdürlük yapan Freising doğumlu Ozan İyibaş, 2007'den beri CSU'ya üye. 2014'den bu yana da Neufahrn belediye meclisi üyeliği yapıyor.

Belde delegelerinin oy birliğiyle aday gösterdiği 37 yaşındaki İyibaş, böylece CSU'nun ilk Müslüman belediye başkan adayı oldu. İyibaş, 2014 Avrupa Parlamentosu seçimlerine de katılarak, partisinin bu seçimlerde aday gösterdiği ilk Türk kökenli aday olmuştu.

Hristiyan değerlerine bağlı tutucu ve muhafazakar bir parti olarak bilinen CSU, kasabada 40 yıldır belediye başkanı çıkaramıyor. Son altı yıldır Yeşiller'den bir belediye başkanı kasabayı yönetiyor. Yeşiller'in başarısı bölgede yabancı kökenlilerin sayılarının yüksek olmasına da bağlanıyor. Ayrıca Yeşiller partili başkan, kasabanın yakınındaki havaalanının genişletilmesine tepkili. Bu da havaalanından rahatsızlık duyan kasaba halkında başkan lehine olumlu bir izlenim bırakıyor.

CSU'da geçtiğimiz haftalarda Türkiye kökenli Şener Şahin'in Wallerstein kasabasında belediye başkanlığına aday gösterilmek istenmesi tartışmalara yol açmıştı. Muhafazakar bir parti olan ve Hristiyan inancının ağır bastığı partide "Müslüman belediye başkanı olur mu?" şeklinde tartışmalar yaşanmıştı. Bunun üzerine Şahin adaylığını geri çektiğini duyurmuştu. Ancak Şahin'in siyasi geçmişi bulunmuyor. Buna karşın Ozan İyibaş 13 yıldır CSU'nun üyesi.

KNA,DW/TY,AÜ

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