Almanya'da muhalefet Erdoğan ziyaretine tepkili

Hofreiter Alman hükümetinin Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik darboğazı "basın ve düşünce özgürlüğü, Kürtlere karşı savaş ve Almanya'daki Türk imamların casusluk yapması" konularında kullanması gerektiğini belirterek, bu konularda bir değişiklik olmadıkça Gümrük Birliği'nin genişletilmesinin de söz konusu olmayacağı mesajının verilmesini istedi.

Yeşiller Partisi, Başbakan Merkel'den Türkiye karşısında net bir tavır almasını istedi. Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter dpa'ya verdiği demeçte Merkel'in Erdoğan'a "Türkiye'de demokrasiye dönülmedikçe, hukuk devleti ilkesi geçerli olmadıkça ve basın özgürlüğü tekrar sağlanmadıkça ekonomik yardım verilmeyeceğini" net bir şekilde anlatması gerektiğini kaydetti.

Almanya'da Sol Parti'nin Meclis Grubu Başkanı Sahra Wagenknecht dpa'ya verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en üst düzeyde bir ziyaret programı ile onurlandırılmasını eleştirerek, "Diyaloğun önemli olduğunu anlıyorum...Ancak kendi ülkesinde demokrasiye son veren ve İslamcı bir diktatörlük kuran birini kırmızı halı ve en üst düzeyde onurlandırılması tamamen absürd" dedi ve bunun Erdoğan'ın gücünü arttıracağını savundu.

Schulz: Erdoğan'a misafirperver davranılmalı

Sol Partili milletvekili Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinin ancak Türkiye'deki durumun normalleşmesi ile mümkün olacağını kaydetti. Wagenknecht, "rejim karşıtlarının serbest bırakılması, başka gözaltı ve tutuklamalar olmaması ve Erdoğan'ın gidişatını düzeltmesi" ile Türkiye ile normalleşme olabileceğini söyledi.

Sosyal Demokrat Parti (SDP) eski başkanı Martin Schulz da Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine yaptığı açıklamada Erdoğan'ı kendisinin de eleştirdiğini kaydetti ancak Erdoğan'ın dost bir ülkenin cumhurbaşkanı olduğu için misafirperver davranılması gerektiğini söyledi.