Almanya'da muhalefet: Merkel kameralar önünde aşılansın

Merkel ve Steinmeier'in kameralar önünde aşılanması, güven oluşturmak için yapılan öneriler arasında.Avrupa'da Biontech/Pfizer ve Moderna'nın ardından kullanım izni verilen üçüncü aşı olan AstraZeneca ile ilgili tartışmalar sürüyor. Almanya'da aşı randevusu olduğu halde aşılanmaya gitmeyenlerle ilgili çıkan haberler siyasiler ve doktorları harekete geçirdi.

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) meclis grup başkanvekili Michael Theurer, vatandaşların koronavirüs aşılarına güvenini artırmak için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in kameralar önünde aşılanmasını istedi.

Theurer, Bild gazetesine yaptığı açıklamada Steinmeier ve Merkel'in kısa süre içinde kamuoyu önünde aşılanmasının olumlu bir sinyal olacağını ve güven oluşturacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Jens Spahn da AstraZeneca'ya karşı kuşkuları gidermeye çalıştı. Spahn, "gerekli izinleri almış, güvenli ve etkili bir aşının koruma sağlayacağını", bunun şimdiye kadar AB'den izin almış üç aşı için de geçerli olduğunu belirterek "Zamanı geldiğinde şüphesiz bu aşıdan da yaptırırım" dedi.