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Almanya'da muhalefet: Merkel kameralar önünde aşılansın

18.02.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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Almanya'da muhalefet: Merkel kameralar önünde aşılansın

Almanya'da AstraZeneca aşısının etkinliği konusundaki şüpheleri dağıtmak için "aşı yaptırın" çağrıları yükseliyor.

Merkel ve Steinmeier'in kameralar önünde aşılanması, güven oluşturmak için yapılan öneriler arasında.Avrupa'da Biontech/Pfizer ve Moderna'nın ardından kullanım izni verilen üçüncü aşı olan AstraZeneca ile ilgili tartışmalar sürüyor. Almanya'da aşı randevusu olduğu halde aşılanmaya gitmeyenlerle ilgili çıkan haberler siyasiler ve doktorları harekete geçirdi.

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) meclis grup başkanvekili Michael Theurer, vatandaşların koronavirüs aşılarına güvenini artırmak için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in kameralar önünde aşılanmasını istedi.

Theurer, Bild gazetesine yaptığı açıklamada Steinmeier ve Merkel'in kısa süre içinde kamuoyu önünde aşılanmasının olumlu bir sinyal olacağını ve güven oluşturacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Jens Spahn da AstraZeneca'ya karşı kuşkuları gidermeye çalıştı. Spahn, "gerekli izinleri almış, güvenli ve etkili bir aşının koruma sağlayacağını", bunun şimdiye kadar AB'den izin almış üç aşı için de geçerli olduğunu belirterek "Zamanı geldiğinde şüphesiz bu aşıdan da yaptırırım" dedi.

Aşılıların aşı olmayanlara göre Covid-19'a yakalanma oranlarını ortaya koyan araştırmalara göre AstraZeneca'nın etkinliği BionTech/Pfizer aşısının altında. Bazı vatandaşların aşıya güvenmediği için aşılama randevusuna gitmediği yönünde çıkan haberlerin de etkisiyle tartışmalar yeniden alevlenmişti.

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery de, sağlık çalışanları ve bakım hizmetlerinde çalışanlara AstraZeneca aşısı yapılmamasından yana görüş bildirmişti.

Kuşkuların artması üzerine immünolog ve doktorlar halkı aşılara güven duymaya çağırıyor. Federal Tabipler Odası Başkanı Klaus Reinhardt aşının iyi ve etkili olduğunu belirterek sağlık personelini AstraZeneca aşısı yaptırmaya çağırdı. Reinhardt, AstraZeneca'nın Biontech/Pfizer ve Moderna'nın aşıları gibi bulaştan, ağır ve ölümcül vaka riskinden koruduğunu vurguladı.

Alman İmmünoloji Birliği Genel Sekreteri Carsten Watzl da "Diğerleri birazcık daha iyi olsa da AstraZeneca'nınki de çok iyi bir aşı" dedi. Almanya'da iki doz arasındaki sürenin uzatılması yoluyla AstraZeneca'nın etkinliğinin yüzde 80'e yükseldiğini tahmin ettiklerini belirten Watzl, aşının koronavrüse karşı belirgin koruma sağladığını, hiç aşılanmamışlara göre bu etkinin çok açık bir şekilde tespit edildiğini söyledi. Watzl, AstraZeneca'nın yan etkilerinin de diğerlerinden farklı olmadığını kaydetti.

dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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