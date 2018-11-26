Almanya'da mülteci tartışmaları sağ popülist AfD'ye yaradı

AfD'ye destek yüzde iki oranında arttı.Almanya’da özel televizyon kanalları RTL ile n-tv’nin toplumdaki siyasi eğilimleri saptamak üzere yaptırdığı kamuoyu yoklaması Hristiyan Birlik partileri (CDU/ CSU) içinde süren mülteci politikalarına ilişkin yoğun tartışmanın sağ popülist Almanya İçin Alternatif'e (AfD) puan kazandırdığını ortaya koydu. Bir önceki haftaya oranla AfD‘nin oy potansiyeli yüzde iki oranında artarak yüzde 14’e yükseldi. Koalisyon hükümetinin büyük kanadını oluşturan Hristiyan Birlik partileri, CDU ve CSU ise yüzde bir oy kaybederek yüzde 27’ye geriledi.

"Kutuplaşmayı körükleyen tartışmalar AfD'ye yarıyor"

Geçen haftayı yapılan kamuoyu araştırmasında iki bin 500 kişiye soru yöneltildi. Bunların sadece yüzde 8’i Almanya’da mülteci konusunun önemli olduğunu belirtti. Araştırmayı yapan Forsa araştırma şirketinin Başkanı Manfred Güllner, AfD’nin çok sayıda seçmeni geri kazandığını, mülteciler konusunda kutuplaşmaların yaşandığı tartışmaların yabancı ve mülteci karşıtı görüşleriyle tanınan AfD'ye yaradığı görüşünü savundu.