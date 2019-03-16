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Almanya'da mültecilere yönelik yaklaşık 2 bin suç işlendi

16.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği yanıta göre, Almanya'da geçen yıl mültecileri ve kaldıkları yurtları hedef alan yaklaşık 2 bin suç işlendi.

Almanya'da mültecilere yönelik yaklaşık 2 bin suç işlendi

İşlenen suçların çoğunun aşırı sağ kaynaklı olduğu ifade edildi.Almanya'da geçen yıl mülteci ve mülteci yurtlarını hedef alan yaklaşık 2 bin suç kayıtlara geçti. Alman meclisi Sol Parti grubunun soru önergesine, İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıtta, kaydedilen suç eylemlerinin hakaretten, mala zarar vermeye ve adam yaralamadan cinayate kadar çeşitlilik gösterdiği belirtildi. İşlenen suçların önemli bir bölümünün aşırı sağ kaynaklı olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yanıtında, işlenen suçların bin 775'inin doğrudan mültecileri hedef aldığı ve bunların bin 736'sının aşırı sağ kaynaklı olduğu kaydedildi. Suç eylemlerinin 173'ünde ise mülteci yurtlarının hedef alındığı belirtildi. Bu eylemlerde toplam 315 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bakanlığın Sol Parti'ye verdiği yanıtta, 2018 yılında mültecilere karşı işlenen suçların sayısında 2016 ve 2017'ye kıyasla düşüş yaşandığına dikkat çekildi. İstatistiklerine göre, 2017 yılında siyasi kaynaklı olarak sınıflandırılan mültecilere yönelik bin 903, yurtlara yönelik de 312 suç eylemi kaydedilmişti. 2016 yılında ise mültecileri hedef alan 2 bin 561, yurtlarına yönelik olarak da 995 suç eylemi kayıtlara geçmişti.

Jelpke: Şiddet ve tehdit her gün yaşanıyor

İçişleri Bakanlığı'nın yanıtını değerlendiren Sol Parti grubu İç Politika Sözcüsü Ulla Jelpke, "İstatistiklere bakıldığında şiddet eylemleri ve silah veya patlayıcı madde ile tehdit her gün yaşanıyor" şeklinde konuştu. "Bu şiddetin sorumluluğunu sadece ırkçı nefretlerini açık bir şekilde yayan Almanya için Alternatif (AfD) ve sağ gruplar taşımıyor" diyen Jelpke, sığınmacıları "suçlu gibi göstermek ve göçü kötülemek için hiçbir fırsatı kaçırmayan Birlik (CDU/CSU) partilerinin de" bu eylemlerde sorumluluğu olduğunu savundu.

dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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