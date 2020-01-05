HABER
  4. Almanya'da Müslüman belediye başkanı adayı tepkiler nedeniyle çekildi

Almanya'da Müslüman belediye başkanı adayı tepkiler nedeniyle çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 18:31 | Son Güncelleme

Almanya'da Müslüman belediye başkanı adayı tepkiler nedeniyle çekildi

BERLİN (AA) - Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Wallerstein beldesi belediye başkanı adayı Şener Şahin, Müslüman olduğu için kendisine gösterilen tepkiler nedeniyle adaylıktan çekildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Türk kökenli iş adamı Şahin, 15 Mart'ta yapılacak Bavyera yerel seçimlerinde Wallerstein beldesi belediye başkanlığı için Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) aday oldu.

44 yaşındaki Şahin, parti yönetiminin desteğine rağmen parti teşkilatında çıkan tartışmalar ve tepkiler nedeniyle adaylıktan çekilmek zorunda kaldı.

Wallerstein CSU Başkanı Georg Kling, yaptığı açıklamada, Şahin'in aday olmasının ardından parti içinde ciddi direnişle karşılaştıklarını belirtti.

Şahin ise parti içinde "Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin temsilcisi bir Müslüman olamaz" ifadesinin kullanıldığını, bazı partililerin adaylıktan çekilmesini istediğini bildirdi.

İnancının gündeme getirilmesinin doğru olmadığına işaret eden Şahin, gördüğü tepkiler nedeniyle adaylıktan çekildiğini belirtti.

Şahin, yaşadığı bu durum nedeniyle kimseye kızgın olmadığını ancak acı duyduğunu ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Yolu kapalı köydeki kanser hastası için seferber oldularYolu kapalı köydeki kanser hastası için seferber oldular
Hatay'daki Suriyelilerden İdlib protestosuHatay'daki Suriyelilerden İdlib protestosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Bavyera belediye başkanlığı adayı Şener Şahin Wallerstein

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Sütyen paylaşımından sonra bir paylaşım daha

Sütyen paylaşımından sonra bir paylaşım daha

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

İran'dan Trump'a çağrı!

İran'dan Trump'a çağrı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Kocanı elinden aldım' şeklinde mesajlar atıyordu

Eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Konya'da ormanda bahisle köpek dövüştüren 4 kişi gözaltına alındı

Vahşeti çocuklarıyla izleyip, bahis oynadılar!

Hastane hastane dolaştırdığı eşini kaybetti! 'Bu ağrıdan kimse ölmez, merak etmeyin'

Hastane hastane dolaştırdığı eşini kaybetti! 'Bu ağrıdan kimse ölmez, merak etmeyin'

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.