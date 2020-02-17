Almanya'da Müslüman kuruluşlar camilerin daha iyi korunmasını istedi

Müslüman kuruluşlar camilerin daha iyi korunmasını talep etti.Alman hükümeti sığınmacılar, Müslümanlar ve camilere saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle tutuklanan aşırı sağcı hücre üyeleriyle ilgili açıklama yaptı. Hükümet altı eyalette aşırı sağcılara düzenlenen operasyonları ve tutuklamaları "başarı olarak niteledi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, operasyonların güvenlik makamlarının "tetikte ve dikkatli olduğunu" gösterdiğini belirtti.

"Kim dinini Almanya'da yaşamak, dininin gerekliliklerini uygulamak istiyor ve bunu hukuk düzenimiz çerçevesinde yapıyorsa, tehlike ve tehdit olmaksızın yapabilmelidir" diyen Seibert, bunu güvence altına almanın devletin görevi olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise Almanya'da hali hazırdaki güvenlik durumuna göre ibadethanelere saldırı ihtimalinin "soyut" olmadığını söyledi. Sözcü olası saldırılar nedeniyle alınacak önlemlerin eyaletlerdeki güvenlik makamlarının sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Müslüman kuruluşlardan tepki