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Almanya'da Müslüman mezarlığına gamalı haçlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 00:02 | Son Güncelleme

Almanya'da Müslüman mezarlığına gamalı haçlı saldırı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Northeim kasabasındaki bir mezarlıkta Müslümanların mezar taşlarına gamalı haç çizildi.

Müslümanlara ayrılan bölümdeki bir anıt taşa ve 12 mezar taşına kırmızı spreyle gamalı haç çizilerek dün gece yapılan saldırıda, ayrıca ırkçı sloganlar yazıldı.

Olayı pazar sabahı iki mezarlık ziyaretçisinin fark ettiğini belirten polis, faili ya da failleri bilinmeyen saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Northeim polisi, olayın aydınlatılması için çevre sakinlerinden yardım isteyerek görgü tanığı olabilecek kişilerin kendilerine başvurmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
gamalı haç Müslüman mezarlığı

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