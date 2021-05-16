Almanya'da Müslümanlar ve antisemitizm tartışması alevlendi

Siyasetten ve Müslüman cemaatlerden kınama ve uyarı geldi.Almanya'da düzenlenen Filistin ile dayanışma gösterilerinde Yahudi düşmanlığı içeren sloganlar atılması, pankartlar taşınması, İsrail bayrakları yakılması Müslüman göçmenler ve antisemitizm tartışmalarını tekrar gündeme taşıdı. Özellikle geçen hafta Gelsenkirchen kentindeki bir sinagog yakınında düzenlenen ve Türkiye bayraklarının da görüldüğü gösteride atılan "Pis Yahudiler" sloganları, İsrail’in politikalarını eleştirmekten çok bütün Yahudi halkına nefreti içerdiği gerekçesiyle yoğun tepkiye neden oldu.

Dün de Almanya çapında düzenlenen başka gösterilerde polisle arbede yaşanması üzerine çok sayıda gösterici geçici olarak gözaltına alındı. Hamas'ın roket saldırıları ve buna misilleme olarak İsrail'in hava operasyonlarının hemen ertesinde Almanya’da da sinagaoglara yönelik saldırılar düzenlendiği açıklandı.

Berlin'deki gösteriye 3 bin 500 kişi katıldı

Berlin’de dün binlerce kişinin katıldığı Filistin ile dayanışma gösterilerinde Yahudi karşıtı tehdit içeren sloganlar atıldığı açıklandı. Polis, gösterilerde polisle protestocular arasında yer yer arbede yaşandığını duyurdu. Olaylarda 20'den fazla polisin yaraldığı bildirildi. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı gösterilerde Tel Aviv'in bombalanması, İsrail’in yok edilmesi yönünde sloganlar atıldı. Medya mensuplarının da küfürlere maruz kalarak taş ve benzeri sert cisimlerle hedef alındığı, bazılarına fişek ile saldırıldığına dair görüntüler de kamuoyuna yansımıştı.