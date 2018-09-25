Almanya’da Müslümanlara evet, İslam’a hayır

Müslümanlar Almanya’nın parçası diyenler ise çoğunlukta.Yeni bir araştırmaya göre, Alman kamuoyunda İslam'a bakış konusunda farklı görüşler hâkim. Almanya Protestan Kilisesi'ne bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, halkın yüzde 54'ü İslam'ın Alman toplumuna uymadığı görüşüne sahip olduğunu ortaya koydu. Aynı araştırmaya katılanların yüzde 69'u ise Müslümanların Almanya'da gündelik hayatın bir parçası oldukları kanısında. Göreve geldikten kısa bir süre İslam hakkındaki söylemleriyle tartışma yaratan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer de Mart ayında İslam'ın Almanya'nın bir parçası olmadığını ama ülkede yaşayan Müslümanların tabii ki Almanya'nın bir parçası olduklarını savunmuştu.

Ağustos ayında yapılan araştırmaya katılan yaklaşık 2 bin kişinin yüzde 56'sı Almanya'daki okullarda İslam dersi verilmesine karşı görüş belirtti. Yaşadıkları yerin belediye başkanının Müslüman olması konusunda bir çekincesi bulunmayanların oranı ise yüzde 42,5.

Müslümanlar Almanya'nın parçası diyenler çoğunlukta