HABER

Almanya'da Müslümanlar'a Saldırılar Artıyor

14.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

Almanya’da ırkçı ve İslamofobik şiddet olayları her geçen gün artıyor. Ülkenin nüfus açısından en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’nın İçişleri Bakanlığı, eyalette aşırı sağcılar tarafından yapılan saldırıların sayısında yüzde 22 artış kaydedildiğini açıkladı

Almanya'da Müslümanlar'a Saldırılar Artıyor

Almanya’da ırkçı ve İslamofobik şiddet olayları her geçen gün artıyor. Ülkenin nüfus açısından en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’nın İçişleri Bakanlığı, bir milyona yakın Türkiye kökenli göçmenin yaşadığı eyalette aşırı sağcılar tarafından yapılan saldırıların sayısında yüzde 22 artış kaydedildiğini açıkladı.

İç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Örgütü’nün tespit ettiği sayılara göre, bu yılın ilk altı ayında sağcı, ırkçı ve antisemitizm kaynaklı toplam bin 216 saldırı tespit edildi. Aynı dönemde ırkçı saldırılarda 36 kişi yaralandı.

Güvenlik uzmanları yabancı düşmanı olayların ve saldırıların, saldırıya uğrayanlar tarafından polise rapor edilmemesi nedeniyle rakamın çok daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Ülke çapında artan ırkçı saldırıların İslami kurumlara ve Müslümanlar’a karşı yoğunlaştığı da gözlemleniyor. Nitekim geçen hafta sonunda başkent Berlin’de başörtülü bir kız saldırıya uğrarken, bir başka olayda da 2 Suriyeli genç kız darbedildi.

Her iki olayda da, saldırganlar genç kızların başörtülerini çıkarmaya çalıştı ve kızların saçlarını çekerek, yabancı düşmanlığı içeren hakaretlerde bulundu. Berlin polisinden yapılan açıklamada, saldırganlar hakkında soruşturma başlatıldığı haber verildi.

Geçen Temmuz ayında camilere yönelik de bir dizi tehdit kayıtlara geçti.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi’ne bağlı camilerine yönelik 20 tehdit geldi. Almanya'da yaklaşık 850 caminin bağlı bulunduğu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camileri ise 9 bombalı tehdidin hedefi oldu.

Ondan önceki aylarda bazı camiler kundaklanmış, bazılarına karşı da kundaklama girişiminde bulunulmuştu. Bazı camilerde ise Kuranlar yırtılmış, duvarlara ırkçı sloganlar yazılmış ve camilere maddi zarar verilmişti.

Almanya’da 2018 yılının toplamında Müslümanlar’a yönelik 824 saldırı düzenlendi, bu saldırılarda 33 kişi yaralandı.

Analizlerde Alman medyasının bir bölümünde mülteci düşmanlığını tetikleyen haberlerle, kampanyalarında İslam ve göçmen karşıtlığını öne çıkaran Almanya için Alternatif (AfD) partisinin söylemlerinin artan oranda toplumda kabul görmesi şiddet olaylarındaki yükselişle ilişkilendiriliyor.

Bundan kısa bir süre önce yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, ülkede İslam ve Müslümanlar’a yönelik önyargılar giderek kökleşiyor. Araştırma,

Almanya'da her iki kişiden birinin İslam'ı tehdit olarak gördüğünü ortaya çıkardı.

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyorTesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor
Suriye'de 'güvenli bölge' - Milli Savunma Bakanlığı: İnsansız hava araçları göreve başladıSuriye'de 'güvenli bölge' - Milli Savunma Bakanlığı: İnsansız hava araçları göreve başladı
14 Ağustos Amerikan Basınından Özetler14 Ağustos Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Falcao bombası patlıyor! Monaco resmen açıkladı

Falcao bombası patlıyor! Monaco resmen açıkladı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya medyası: Sydney'deki saldırgan Kıbrıslı Türk

Avustralya medyası: Sydney'deki saldırgan Kıbrıslı Türk

Ruhani son noktayı koydu: Gerek yok!

Ruhani son noktayı koydu: Gerek yok!

Rusya: Nükleer yakıtla çalışan roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Ülke şokta! Eski Cumhurbaşkanı'na darbe girişimi suçlaması

Ülke şokta! Eski Cumhurbaşkanı'na darbe girişimi suçlaması

Rusya ve Ukrayna arasında ipler geriliyor! Karşı hamle geldi!

İki ülke arasında ipler geriliyor! Karşı hamle geldi!

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Trump'tan ilk yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.