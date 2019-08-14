Almanya'da Müslümanlar'a Saldırılar Artıyor

Almanya’da ırkçı ve İslamofobik şiddet olayları her geçen gün artıyor. Ülkenin nüfus açısından en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’nın İçişleri Bakanlığı, bir milyona yakın Türkiye kökenli göçmenin yaşadığı eyalette aşırı sağcılar tarafından yapılan saldırıların sayısında yüzde 22 artış kaydedildiğini açıkladı.

İç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Örgütü’nün tespit ettiği sayılara göre, bu yılın ilk altı ayında sağcı, ırkçı ve antisemitizm kaynaklı toplam bin 216 saldırı tespit edildi. Aynı dönemde ırkçı saldırılarda 36 kişi yaralandı.

Güvenlik uzmanları yabancı düşmanı olayların ve saldırıların, saldırıya uğrayanlar tarafından polise rapor edilmemesi nedeniyle rakamın çok daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Ülke çapında artan ırkçı saldırıların İslami kurumlara ve Müslümanlar’a karşı yoğunlaştığı da gözlemleniyor. Nitekim geçen hafta sonunda başkent Berlin’de başörtülü bir kız saldırıya uğrarken, bir başka olayda da 2 Suriyeli genç kız darbedildi.

Her iki olayda da, saldırganlar genç kızların başörtülerini çıkarmaya çalıştı ve kızların saçlarını çekerek, yabancı düşmanlığı içeren hakaretlerde bulundu. Berlin polisinden yapılan açıklamada, saldırganlar hakkında soruşturma başlatıldığı haber verildi.