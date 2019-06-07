HABER

Almanya’da Müslümanlara tehdit mektubu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 21:25 | Son Güncelleme

Almanya’da Müslümanların posta kutularına, “Almanya’yı terk edin.

Almanya’da Müslümanların posta kutularına, “Almanya’yı terk edin. Sizleri hedef alan saldırılar başlayacak” ifadelerinin yer aldığı tehdit mektupları atıldı.
Almanya’nın Köln kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı küçük İstanbul olarak da adlandırılan Keup Sokağı ve çevresindeki posta kutularına Neonazi sembolleri barındıran tehdit mektupları atıldı. Keup Caddesi’nde gerçekleşen çivili bomba saldırısının 15. yıldönümü nedeniyle gerçekleşecek olan anma etkinliklerini öncesinde özellikle Türklerin posta kutularına tehdit içerikli mektuplar atıldı. Mektuplarda, “Müslümanlar Almanya’yı terk edin. Sizleri hedef alan saldırılar başlayacak” ifadeleri yer aldı.
Almanya Nükleer Silahlar Bölümü adı altında gönderilen mektuplarda, “Almanya’daki Müslümanlar, bizim ülkemize istilanız başarısızlığa uğrayacaktır. Alman halkı uyanıyor, bize düşman olduğunuzu ve nefret ettiğinizi daha berrak bir şekilde görüyor. Sizler Almanya’yı ve Avrupa’yı yok edecek, Yahudilerin araçlarısınız. Bundan dolayı her biriniz meşru birer hedefsiniz. Müslümanlar Almanya’yı terk edin. Sizleri hedef alan saldırılar başlayacak” şeklinde ifadeler kullanıldı.
Köln polisi yaptığı açıklamada devlet güvenlik birimlerinin olayı takip ettiğini ve aynı isimli bir örgütün Amerika’da Neonazi örgütlenmesi olduğunu belirtti.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandıKırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Ankara'da 'sağanak' günlük yaşamı olumsuz etkilediAnkara'da 'sağanak' günlük yaşamı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim!

Akaryakıtta çifte indirim!

Firariydi! Çalılıkların arasında yakalandı

Firariydi! Çalılıkların arasında yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Öldüğünü çobanlar fark etti

Öldüğünü çobanlar fark etti

Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Adana'da çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenen sürücü teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yer: Adana! Dehşetin izi

Şanlıurfa'da biçerdöveri tamir etmek isteyen genç içine düşerek can verdi

Şanlıurfa'da korkunç ölüm!

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.