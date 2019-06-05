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Almanya'da Müslümanlara yönelik suçlarda düşüş

05.06.2019 12:01 | Son Güncelleme

Almanya'da İslam karşıtı suçlar azaldı.

Almanya'da Müslümanlara yönelik suçlarda düşüş

Müslümanlara ve ülkedeki camilere yönelik saldırıların sayısı yıl başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.Almanya'da İslam karşıtı işlenen suçların sayısı azaldı. Sol Parti'nin konuyla ilgili soru önergesine yanıt veren Almanya İçişleri Bakanlığı, 2019'un ilk çeyreğinde bu kapsamda değerlendirilen 132 suçun işlendiğini, 2018'in ilk üç ayında bu sayının 196 olduğunu açıkladı. Neue Osnabrücker Zeitung'un haberine göre, 2017'nin aynı döneminde İslam karşıtı saldırıların sayısı 221'di.

Alman hükümeti saldırı istatistiklerini açıklarken, bu sayıların sonradan ekelenecek olası yeni vakalarla nihai sayının artabileceğini de hatırlattı. Kayda giren suçlar arasında halkı kışkırtma, mala zarar verme, Müslümanlara hakaret ve aşağılama ayrıca haneye tecavüz ile Müslümanlara ait binaların duvarlarına yazılan yazı ve resimler bulunuyor. Bu saldırılar nedeniyle bir önceki çeyrekte 17 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırılar düşüş eğiliminde

Rakamlar, İslam karşıtlığı nedeniyle işlenen suçların düşüş eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. 2017'de Müslümanlara, Müslümanlara ait kuruluş ve camilere yönelik 950 suç işlendi. 2018'de bu sayı 824'e geriledi. Ancak bundan önceki yıllarda işlenen suçlar münferit olarak kayda geçtiği ve "Müslümanlara karşı işlenen suçlar" üst başlığında toplanmadığı için önceki dönemlere ait veriler bu çerçevede değerlendirilemiyor.

Ancak Alman Sol Parti Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Ula Jelpke mevcut rakamların yine de tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğini söyledi. Jelpke, "Müslümanlara yönelik nefretin gün be gün arttığını ve buna internet, günlük konuşmalar ve hatta parlamentolardaki ifadelerin ceza sınırının altında kalmasının da dahil olduğunu" söyledi. Jelpke, "Irkçılığın her türlüsüyle mümkün olan en güçlü şekilde mücadele etmek gerekiyor" diye konuştu.

kna,DW,MK/HT

© Deutsche Welle Türkçe

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