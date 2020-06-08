Almanya'da Müslümanlara yönelik terör planı engellendi

Christchurch saldırısına atıfta bulunan şüphelinin evinde silahlar bulundu.Almanya’nın Hildesheim kentinde bir internet sohbetinde bahsedilen "Müslümanlara yönelik saldırı’’ planı yetkilileri alarma geçirdi. Aşağı Saksonya eyaletinde yetkililer, 21 yaşındaki bir şahsın internet ortamındaki sohbet sırasında paylaştığı Müslümanlara karşı terör saldırısı planı nedeniyle soruşturma başlattı.

Şüphelinin söz konusu konuşmada, geçen yıl Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde 51 kişinin öldürüldüğü ırkçı saldırıya atıfta bulunarak, hedefinin Müslümanları öldürmek olduğunu söylediği belirtildi. Şüphelinin bu planları paylaştığı kişinin, “tehdidin gerçekçi olduğu’’ kanısıyla polisi bilgilendirdiği, bunun üzerine şahsın özel harekat ekiplerince 30 Mayıs gecesi evine düzenlenen baskında gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüpheli, suç işleme tehdidinde bulunarak kamu huzurunu bozma, silah bulundurma ve teröre mali destek sağlama suçlarından tutuklandı.

Evinde silah ve aşırı sağ içerikler bulundu

Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına yönelik ilk aşamada uyanan şüphelerin, evinde yapılan aramalar sonucu dağıldığı kaydedildi. Şimdiye dek elde edilen verilerin, söz konusu şahsın uluslarası kamuoyunun ilgisini çekecek ve çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanacak bir saldırıyı uzun bir süredir tasarladığını ortaya koyduğu belirtildi. Başsavcılık, şüphelinin hedefinin "Müslümanları öldürmek" olduğunun anlaşıldığını kaydetti.