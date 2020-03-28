Almanya’da Müslümanları hedef alan 871 saldırı düzenlendi

Bu saldırılarda iki Müslüman hayatını kaybetti, 33’ü de yaralandı.Almanya'da geçen yıl Müslümanlara ve Müslümanlara ait tesislere yönelik 871 saldırı kaydedildi. Sol Partili milletvekili Ulla Jelpke'nin soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıt Neue Osnabrücker Zeitung tarafından yayımlandı.

İlgili kurumlar tarafından bazı saldırıların henüz bildirilmemiş olabileceğine işaret eden Jelpke, bu sayının 10 ile 90 arasında artabileceğini söyledi.

Geçen yıl 9 Ekim'de bir saldırgan Halle kentinde, ayin sırasında sinagoga girmeye çalışmış, bunu başaramaması üzerine yakınlardaki bir döner büfesinde iki Müslümanı silahla vurmuştu.

Alman hükümetinin soru önergesine verdiği yanıta göre, 2019'da Müslümanları hedef alan saldırılarda 33 Müslüman yaralandı. 2017 yılından bu yana da saldırıların sayısının aynı düzeyde kaldığı belirtildi.

Sol Partili milletvekili Jelpke, Neue Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Müslümanlara yönelik nefretin şiddet dolu saldırılar, tehditler ve hakaretlerle sürdüğünü" söyledi. Halle ve Hanau'daki saldırıların ardından polisin aşırı sağcılara karşı tedbirleri artırmış olmasına rağmen tehlikenin geçmediğine işaret eden Jelpke, "Ne yazık ki hâlâ bu tür saatli bombaların bulunduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor" dedi. Hanau'da Şubat ayında düzenlenen ırkçı saldırıda dokuz göçmen kökenli hayatını kaybetmişti.

AFP,KNA / JD,ET

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