HABER

Almanya'da Müslümanların çatı kuruluşuna yeni üyeler katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

Müslümanlar Koordinasyon Konseyi, ülkede Müslümanların ortak adım atması amacıyla iki yeni kuruluşu daha bünyesine dahil etti - KRM Sözcüsü Nurhan Soykan: - "Almanya'da çok önemli toplumsal meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyoruz" - "Toplumun ve Almanya'da yaşayan Müslümanların huzuru için bizlere düşen görevleri güç birliği içerisinde yerine getireceğiz"

KÖLN (AA) - Almanya'da 4 büyük Müslüman çatı kuruluşunun oluşturduğu Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), ülkede Müslümanların ortak adım atması amacıyla iki yeni kuruluşu daha bünyesine katarak üye sayısını 6'ya çıkardı.

Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde düzenlenen konsey toplantısında, Fas Genel Konseyi (ZRMD) ile Arnavut-İslam Birliği Merkezleri (UIAZD) temsilcileri imza atarak KRM'ye katıldı.

İmza töreninde KRM kurucu üyeleri DİTİB, İslam Konseyi, İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ), Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD) temsilcileri de hazır bulundu.

KRM Sözcüsü Nurhan Soykan, tören sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, koordinasyon konseyinin genişlemesinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Almanya'daki Boşnaklar Toplumu (IGBD) ile katılım konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten Soykan, "Almanya'daki İslami cemaatlerin bir çatı altında toplanması anlamına gelen bu birleşme, KRM için gelecek adına itici güç olarak kendisini gösterecektir." ifadesini kullandı.

Soykan, genişletilmiş KRM'nin ilk adımının, ortak konseptlerin oluşturulması ve çeşitli alanlardaki ortak çalışmaların çoğaltılması için bir komisyon kurulması olacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Ortak hedef KRM'yi içeriksel, kavramsal ve organizasyonel anlamda geleceğe daha hazır hale getirmenin yanı sıra eyalet yapılanmalarının oluşturulması için gerekli zemini hazırlamak. Almanya'da çok önemli toplumsal meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyoruz. İslami cemaatler olarak bu yeni düzenleme çerçevesinde bizlere düşen sorumlulukların farkındayız. Toplumun ve Almanya'da yaşayan Müslümanların huzuru için bizlere düşen görevleri güç birliği içerisinde yerine getireceğiz."

- "İslamofobiyle mücadele etmek için bir temsilci istiyoruz"

Özellikle son dönemde Batılı ülkelerde artan ırkçılık ve İslamofobi sorununa da değinen Soykan, şunları kaydetti:

"Almanya'da tabii sadece ırkçılar yok, çok büyük bir kitle de bizim yanımızda ve bizi destekliyor. Birlikteliğimizi daha da güçlendirip ırkçılara karşı birlikte çalışmak için önemli adımlar atıyoruz. Devletten, Yahudilerde olduğu gibi devlet içinde İslamofobiyle mücadele etmek amacıyla bir temsilci istiyoruz. Camilerimizin daha iyi korunmasını istiyoruz. Bu konulardaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Gercüş’te yılanların dansıGercüş’te yılanların dansı
Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştuGemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM) KRM Sözcüsü Nurhan Soykan

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha önce 5 kez 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da fabrika yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.