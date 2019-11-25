Almanya'da müzede hazine soygunu: Zarar 1 milyar eurodan fazla olabilir

Pazartesi sabahı yerel saatle 5:00 civarı, bölge itfaiyesine yangın ihbarı geldi. Müze yakınındaki bir güç dağıtım şebekesinde çıkan yangının, müzenin alarm sistemini devre dışı bırakmak için çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Eski Saray içinde bulunan müzeye Yeşil Kasa denmesinin nedeni, bazı bölümlerinin bakır taşı yeşiline boyanmış olması.

Saksonya eyaleti yetkilileri hırsızlıkla ilgili henüz detaylı açıklama yapmadı. Hırsızları arama çalışmaları sürüyor.

Alman gazetesi Bild, hırsızların çaldığı pırlanta ve diğer mücevherlerin milyonlarca euro değerinde olduğunu yazdı.

Barok dönemi mücevher ve eserlerin bulunduğu müzeye giren soyguncular, değerinin 1 milyar euroyu bulduğu tahmin edilen eserleri çaldı.

Alman basını hırsızların, zemin kattaki bir pencerenin demir parmaklıklarını bükerek küçük bir aralık oluşturduklarını ve müzeye buradan girdiklerini duyurdu.

Müzedeki en değerli tarihi parçalar bu kattaydı.

Çalınan mücevherler arasında zümrüt ve 649 kırat safirle işlenmiş 63.8 cm'lik bir Moro (Orta Çağ'da, günümüz İspanya ve Portekiz'ine denk gelen topraklarda yaşamış Müslüman bir halk) figürü de olduğu belirtildi. Figür Rusya çarı tarafından August'a hediye edilmişti.

Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer soyguna tepki göstererek, "Sadece devletin sanat koleksyionu değil, tüm Saksonya halkı soyuldu" dedi ve koleksiyonun Saksonya tarihinin ayrılmaz parçalarından biri olduğunu söyledi.