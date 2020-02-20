Almanya'da nargile bara silahlı saldırı

Polis, saldırganın evinde ölü olarak bulunduğunu açıkladı.Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Hanau kentinde dün saat 22.00 sıralarında şehir merkezinde bulunan bir nargile bara giren silahlı saldırgan içeride bulunanlara silahla ateş açtı. Olay sırasında barda bulunan üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Saldırgan daha sonra koyu renkli bir araçla yaklaşık 2,5 kilometre mesafedeki başka bir nargile bara giderek, burada da ateş açtı. Bu saldırıda da en az beş kişi yaşamını yitirdi. Hanau polisi iki saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada, saldırının faili olduğu tahmin edilen kişinin evinde ölü olarak bulunduğu belirtildi. Aynı evde başka bir kişiye ait olduğu belirtilen bir cesedin daha bulunduğu aktarıldı. Böylece yaşanan olayda toplam ölü sayısı 11 oldu.

Polis farklı kişilere ait olduğu belirtilen nargile barlara yönelik saldrıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Fail ve kurbanların milliyetleri ile ilgili açıklama yapılmadı.

dpa,DW/TY,EC

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