HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da nargile bara silahlı saldırı

Almanya'da nargile bara silahlı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 08:44 | Son Güncelleme

Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile bara düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 11 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Almanya'da nargile bara silahlı saldırı

Polis, saldırganın evinde ölü olarak bulunduğunu açıkladı.Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Hanau kentinde dün saat 22.00 sıralarında şehir merkezinde bulunan bir nargile bara giren silahlı saldırgan içeride bulunanlara silahla ateş açtı. Olay sırasında barda bulunan üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Saldırgan daha sonra koyu renkli bir araçla yaklaşık 2,5 kilometre mesafedeki başka bir nargile bara giderek, burada da ateş açtı. Bu saldırıda da en az beş kişi yaşamını yitirdi. Hanau polisi iki saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada, saldırının faili olduğu tahmin edilen kişinin evinde ölü olarak bulunduğu belirtildi. Aynı evde başka bir kişiye ait olduğu belirtilen bir cesedin daha bulunduğu aktarıldı. Böylece yaşanan olayda toplam ölü sayısı 11 oldu.

Polis farklı kişilere ait olduğu belirtilen nargile barlara yönelik saldrıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Fail ve kurbanların milliyetleri ile ilgili açıklama yapılmadı.

dpa,DW/TY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktıKayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktı
14 kişinin ölümünün sebebi belli oldu14 kişinin ölümünün sebebi belli oldu
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural trafik kazası geçirdi!

Ahmet Kural trafik kazası geçirdi!

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Operasyon ihtimalleri sonrası Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Operasyon ihtimalleri sonrası Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!

Hukuk öğrencisini taciz eden avukatla ilgili flaş gelişme

Hukuk öğrencisini taciz eden avukatla ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Koronavirüsü 3 ülkeye bulaştırdı! Kimliği belli oldu

Koronavirüsü 3 ülkeye bulaştırdı! Kimliği belli oldu

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de Demokrat aday adayları canlı yayında karşı karşıya geldi

ABD'de Demokrat aday adayları canlı yayında karşı karşıya geldi

Çin’de Kovid-19 (koronavirüs) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 120’ye çıktı

Koronavirüste ölenlerin sayısı 2 bin 120’ye çıktı

Pakistan'da 14 kişinin ölümüne "soya tozu" yol açtı

14 kişinin ölümünün sebebi belli oldu

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var iddiası

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Kamışlı’da ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı

Suriye'de ABD ve Rusya arasında büyük gerginlik!

AB'den Libya'da çatışmalara son verilmesi çağrısı

AB'den Libya çağrısı: Acilen durdurun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.