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Almanya'da 'Nazi birası'na soruşturma

27.01.2020 16:34 | Son Güncelleme

Almanya polisi, bir markette Nazi sembollerini çağrıştıran etiketle satılan ve kısa sürede tükenen biralarla ilgili soruşturma başlattı. Neo Naziler'in propagandalarında kullandığı yazı karakteriyle hazırlanan etikette Nazi kartalına yer verilirken, çelenk resminin içinde gamalı haç yerine normal bir haç bulunuyor.

Almanya'da 'Nazi birası'na soruşturma

Almanya polisi, bir markette Nazi sembollerini çağrıştıran etiketle satılan ve kısa sürede tükenen biralarla ilgili soruşturma başlattı.

Biraların, Auschwitz toplama kampının Rus birlikleri tarafından kurtarılışının 75'nci yıldönümünde satışa çıkarılması dikkat çekti.

Saksonya Anhalt eyaletine bağlı Bad Bibra kasabasındaki bir markette "Deutsches Reichsbräu" adıyla satılan 'Alman İmparatorluğu Birası'nın etiketi Nazi üniformaları gibi kahverengi.

Neo Naziler'in propagandalarında kullandığı yazı karakteriyle hazırlanan etikette Nazi kartalına yer verilirken, çelenk resminin içinde gamalı haç yerine normal bir haç bulunuyor.

'18.88, Adolf Hitler şifresi'

Alman medyası biranın 18.88 Euro olan kasa satış fiyatıyla da gizli Nazi propagandası yapıldığını öne sürdü.

Buna göre 18, eski Nazi lideri Adolf Hitler'in ad ve soyadının ilk harflerini (AH) temsil ediyor. 1 rakamı Alman alfabesinin ilk harfi olan "A'yı, 8 de "H" harfini simgeliyor. 88 ise (HH) harflerini temsil ediyor ve Hitler selamı (Heil Hitler) için kullanılıyor.

Almanya'da Nazi sembollerini kullanmak yasak.

Biraların varlığı, yerel siyasetçi Götz Ulrich'in Cuma günkü Facebook'un mesajıyla ortaya çıktı.

Ulrich bira fotoğraflarının eşlik ettiği mesajında Auschwitz'in kurtuluşunun yıldönümü için anma etkinlikleri düzenlendiğini anımsatarak "Çok utanıyorum" dedi.

Bira

Ulrich şöyle devam etti:

"Ama en kötüsü biranın çok satılması ve hızla tükenmesi. Birçok insanın, bu biraya dokunmaktan, bir Neo Nazi'ye para vermekten çekinmemesi kahredici bir şey."

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle, bu yılın başlarında, bir dizi Nazi temalı ürünle birlikte internet üzerinden satışa çıkarılan birayı aşırı sağcı eski politikacı Tommy Frenck'in satışa sunduğunu yazdı.

Kloster Vessra kasabasında bir bar işleten Frenck'in burada zaman zaman Neo Nazi etkinlikleri düzenlediği öne sürülüyor.

Nazi Almanyası, 2'nci Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın güneyindeki Auschwitz kampında bir milyonu Yahudi, yaklaşık 1,1 milyon kişiyi öldürülmüştü. Kızıl Ordu 27 Ocak 1945'te kampa ulaşmış ve burada sağ kalan yedi binden fazla kişiyi kurtarmıştı.

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