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Almanya’da nefret suçlarının cezası sertleştirildi

25.06.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da aşırı sağ, ırkçı, homofob ve inanç karşıtı suçların cezası sertleştirildi.

Almanya’da nefret suçlarının cezası sertleştirildi

Ayrıca ırkçı, yabancı düşmanı ve antisemit düşünce yapısına sahip yabancıların Alman vatandaşlığına geçmesinin yolu da kapatılıyor.Almanya'da federal meclis, aşırı sağcılık, ırkçılık, homofobia ve antisemitizmle mücadele bağlamında ceza kanununda yer alan çok sayıda maddeyi sertleştirdi. Bu kapsamda düşman listesi adı verilen listeleri yayanlar bundan böyle cezalandırılacak. Almanya Adalet Bakanı Christine Lambert konuyla ilgili açıklamasında, "Bu adımla kışkırtıcıların körüklediği korku ve sindirme iklimine karşı kararlı bir tepki veriyoruz" dedi.

Lambrecht, 2019 yılında, aşırı sağcı biri tarafından evinin terasında öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke'nin adının da böyle bir lisetede yer aldığını hatırlattı. Radikal gruplar tarafından hazırlanan söz konusu "düşman listeleri", burada adı geçen insanların kişisel bilgilerini içerdiği için birer tehdit unsuru oluşturuyor.

Dini hakaretlere ceza

Federal parlamentoda onaylanan değişikliklerle bundan böyle kışkırtıcı hakaretlere de cezai müeyyide uygulanacak. İlgili yasa değişikliği doğrudan gruplara ya da şahıslara gönderilen ve Müslümanlar ya da Yahudiler gibi inanç gruplarını hedef alan nefret içerikli mesajları da kapsıyor. Bu mesajlar açıkça dile getirilmediği için halkı kışkırtma suçu olarak değerlendirilemiyor. Yürürlükte olan yasalara göre bir hakarete cezai müeyyide uygulayabilmek için, onun somut bir biçimde belli bir kişiye yönelik olması gerekiyor.

Irkçılara ve yabancı düşmanlarına vatandaşlık yok

Yasa değişikliği ile Almanya'da bundan böyle ırkçı, yabancı düşmanı ya da antisemit bir suç işleyen yabancıların, aldıkları cezanın büyüklüğünden bağımsız olarak Alman vatandaşlığına başvuruları kabul edilmeyecek. Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan CDU'nun (Hristiyan Demokrat Birlik) iç politika sözcüsü Mathias Middelberg, insan düşmanı suçların asla hafife alınamayacağını dile getirdi.

Parlamentonun onayını alan yasa değişikliği, vatandaşlık testindeki soruları içeren kataloğun da, olası antisemitik görüşleri de kapsayacak şekilde yenilenmesini öngörüyor.

Hamas bayrağı yasaklandı

Yasa değişikliği paketi Almanya'da Hamas'ın bayrak ve sembollerinin kullanımına da yasak getiriyor. İlgili maddedeki değişiklikle bundan böyle Hamas ve PKK örneğinde olduğu gibi belli bir örgütün bayrağının yasaklanması için, o örgütün Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesinde yer alması yeterli sayılacak. İlgili kararla bundan böyle, son zamanlarda Almanya'da İsrail karşıtı gösterilerde sıkça görüldüğü gibi Hamas'ın bayrağını taşıyanlar suç işlemiş sayılacak.

KNA,dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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