Almanya'da Noel Pazarlarına Sıkı Koruma

Noel’e dört hafta kala Almanya’nın dünyaca ünlü Noel pazarları yoğun güvenlik önlemleri altında açıldı. Berlin’deki Noel pazarına iki yıl önce düzenlenen terör saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmişti

Hristiyan dünyasının en önemli bayramı Noel’e tam dört hafta kala, Almanya’nın olmazsa olmazı Noel pazarları bugün açıldı. Ülkenin 150'ye yakın kentinde, tarihi meydanlarda ve caddelerde kurulan Noel pazarları gelecek günlerde, Noel süsleriyle donatılan rengarenk kulübeleri, mis gibi tarçın kokan kendine özgü atmosferi ve alışveriş olanakları ile milyonlarca ziyaretçiyi çekmeyi hedefliyor.

Her yıl yurtdışından yüzbinlerce turistin de gelip görmek istediği pazarlar, terör tehdidinin devam etmesi nedeniyle bu yıl çok daha sıkı güvenlik önlemi altında açıldı. İki yıl önce, 9 Aralık'ta Berlin'deki Noel pazarına Tunuslu Anis Amri tarafından çalıntı bir TIR'la terör saldırısı düzenlenmiş, 12 kişi hayatını yitirmiş, çok sayıda ziyaretçi de yaralanmıştı. Amri kaçtığı İtalya'da öldürülürken, saldırıyı IŞİD üstlenmişti.