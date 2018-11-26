Almanya'da Noel Pazarlarına Sıkı Koruma

Noel’e dört hafta kala Almanya’nın dünyaca ünlü Noel pazarları yoğun güvenlik önlemleri altında açıldı. Berlin’deki Noel pazarına iki yıl önce düzenlenen terör saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmişti
Hristiyan dünyasının en önemli bayramı Noel’e tam dört hafta kala, Almanya’nın olmazsa olmazı Noel pazarları bugün açıldı. Ülkenin 150'ye yakın kentinde, tarihi meydanlarda ve caddelerde kurulan Noel pazarları gelecek günlerde, Noel süsleriyle donatılan rengarenk kulübeleri, mis gibi tarçın kokan kendine özgü atmosferi ve alışveriş olanakları ile milyonlarca ziyaretçiyi çekmeyi hedefliyor.
Her yıl yurtdışından yüzbinlerce turistin de gelip görmek istediği pazarlar, terör tehdidinin devam etmesi nedeniyle bu yıl çok daha sıkı güvenlik önlemi altında açıldı. İki yıl önce, 9 Aralık'ta Berlin'deki Noel pazarına Tunuslu Anis Amri tarafından çalıntı bir TIR'la terör saldırısı düzenlenmiş, 12 kişi hayatını yitirmiş, çok sayıda ziyaretçi de yaralanmıştı. Amri kaçtığı İtalya'da öldürülürken, saldırıyı IŞİD üstlenmişti.
Saldırının yapıldığı, Berlin’in ünlü Yıkık Kilisesi’nin bulunduğu alanda, Noel pazarına giden caddeler beton bariyerlerle kapatıldı. Birkaç kademeli ve çelik tellerden oluşturulan, içine kum torbaları yerleştirilen bariyerlerin 40 ton ağrılığındaki TIR’ları durdurabileceği ve normal olarak Almanya’nın Afganistan’daki askeri kamplarının koruyan sistemden esinlenerek kurulduğu öğrenildi.
Maliyeti 2 milyon 500 bin Euro’ya çıkan sistemin Berlin’de ileride düzenlenecek büyük kitlesel etkinliklerin korunmasında da kullanılması hedefleniyor. Bu arada diğer Noel pazarı kurulan yerlerde de güvenlik önlemleri artırıldı. Birçok kent Noel pazarlarına çıkan caddeleri trafiğe kapatırken, pazarların çoğu beton bloklarıyla koruma altına alındı. Emniyet birimleri Noel pazarları ile ilgili somut bir veri bulunmadığını ve soyut bir terör tehlikesinden yola çıkıldığını bildirerek, ziyaretçilere rahat olmalarını ve keyifli bir şekilde Noel yerlerine gitmelerini önerdi. Almanya’daki Noel pazarları geleneksel olarak Noel’in ardından, yılbaşından önce kapanıyor.
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