Almanya’da normale dönüş sinyali

Konunun Paskalya tatili ertesinde gündeme gelebileceği açıklandı.Almanya’da koronavirüs bulaşanların sayısı yaklaşık 108 bin, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 107’ye yükseldi. Robert Koch Enstitüsü’nün bu verilerine göre iyileşen Covid-19 hastalarının sayısı da artarak 50 bin olarak kaydedildi. İyileşenlerin artması ve geçtiğimiz günlerde üst üste yeni koronavirüs vakalarında düşüş eğilimi görülmesi, Almanya’da da normal yaşama dönme tartışmalarını alevlendirdi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn Paskalya Bayramı tatilinden sonra koronavirüs önlemlerinin gevşetilebileceğini açıkladı. Ancak Jens Spahn tatil boyunca insanların kısıtlamalara sıkı şekilde uyması halinde bunun mümkün olabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Handelsblatt gazetesine demeç veren Bakan Spahn, yeni vaka sayısında pozitif bir seyir kaydedildiğini ancak bunun dengelenmesi gerektiğini belirtti.

Spahn, yeni vaka sayısında kaydedilen düşüşün sürmesi halinde bayram ertesi hükümet ve eyalet temsilcileriyle bir araya gelerek kademeli olarak normal yaşama dönüş sürecini görüşeceklerini açıkladı.