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Almanya’da Notre Dame seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 22:57 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paris’in simgelerinden Notre Dame Katedrali’nin büyük yangın sonrasında onarım çalışmaları için Fransa’ya yardım önerisinde bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paris’in simgelerinden Notre Dame Katedrali’nin büyük yangın sonrasında onarım çalışmaları için Fransa’ya yardım önerisinde bulundu. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Alman vatandaşlarına katedralin onarımı için bağış çağrısında bulundu.

Paris’te yangın sonucu ağır hasar alan Notre Dame Katedrali’nin yeniden inşası için bağışlar sürerken farklı ülkelerden yardım önerileri gelmeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Notre Dame Katedrali’nde yaşanan yangından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, Almanya olarak her türlü yardıma hazır olduklarının söyledi. Mekel, “Notre Dame Katedrali’nin yeniden inşası için Almanya’nın tecrübesi, deneyimi dahil her türlü katkıya hazırız.“ dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Notre Dame Katedrali’nin onarım çalışmaları için Alman vatandaşlarına katkıda bulunmaları çağrısı yaptı. Steinmeier, katedralin sadece harika bir bina olmadığını, aynı zamanda Avrupa kültürünü ve tarihini simgeleyen harika bir Avrupa anıtı olduğunu belirtti.

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