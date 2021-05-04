Almanya'da "NSU 2.0" tehdit mektupları ile ilgili gözaltı

0" imzalı ölüm tehdidi içeren aşırı sağcı mektupları yazıp yolladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişi, "NSU 2.0" imzalı aşırı sağcı tehdit mektuplarını gönderdiği şüphesiyle gözaltına alındı. Frankfurt Savcılığı ve Hessen Eyaleti Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, bir evde yapılan aramanın ardından gözaltına alınan zanlının 53 yaşında işsiz bir Alman vatandaşı olduğu bildirildi.

Açıklamada söz konusu şahsın, "2018 yılının Ağustos ayından bu yana 'NSU 2.0' imzası ile Almanya çapında bir dizi, halkı kışkırtıcı, hakaretler içeren tehdit mektupları gönderdiğine" dair ağır zan altında olduğu bildirildi. Yaklaşık üç yıldır Almanya'nın gündeminde olan tehdit mektupları, kamuoyunun da yakından tanıdığı medya dünyasından isimlere ve federal parlamento ile Hessen eyalet parlamentosunun bazı milletvekillerine gönderilmişti.

Konunun çarpıcı bir başka boyutu da, bu mektupları yazıp gönderen suçlu ya da suçluların büyük olasılıkla polise ait bilgisayarlardaki bilgilere ulaşmış olmaları.