HABER

Almanya’da NSU örgütü kurbanı Türk için anma töreni düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 18:32 | Son Güncelleme

Almanya’da, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü tarafından 4 Nisan 2006 yılında öldürülen Mehmet Kubaşık, ölümünün 13’üncü yılında tören ile anıldı.Almanya’da, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü tarafından 4 Nisan 2006 yılında öldürülen Mehmet Kubaşık, ölümünün 13’üncü yılında Dortmund şehrinde öldürüldüğü büfenin önünde düzenlenen törenle anıldı.

Almanya’da NSU örgütü kurbanı Türk için anma töreni düzenlendi

Almanya’da, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü tarafından 4 Nisan 2006 yılında öldürülen Mehmet Kubaşık, ölümünün 13’üncü yılında tören ile anıldı.
Almanya’da, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü tarafından 4 Nisan 2006 yılında öldürülen Mehmet Kubaşık, ölümünün 13’üncü yılında Dortmund şehrinde öldürüldüğü büfenin önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene, Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sireau katıldı.

“Adalet mutlaka tecelli etmeli”
Anma töreninde konuşan Başkonsolos Cebeci, NSU terör örgütünün tüm uzantılarının ortaya çıkartılmasına vurgu yaparak, “Adalet mutlaka tecelli etmeli” dedi. Yaşanan acının gerek Kubaşık’ın ailesi, gerekse Dortmund şehrinde yaşayan Türkler için ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Başkonsolos Cebeci, ’’ NSU terör örgütünün tüm boyutları ile ortaya çıkarılmalı. Adaletin tecelli etmesi, toplum vicdanının rahatlaması bakımından çok büyük bir önem taşıyor ’’ dedi.

Almanya’da NSU örgütü kurbanı Türk için anma töreni düzenlendi

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Moskova’da Cumhurbaşkanlığı panelleriMoskova’da Cumhurbaşkanlığı panelleri
17. Üniversiteler Halk Dansları Yarışması gençlik halayıyla başladı17. Üniversiteler Halk Dansları Yarışması gençlik halayıyla başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Dünyaca ünlü dizinin galasında Sibel Kekilli de vardı

Dünyaca ünlü dizinin galasında Sibel Kekilli de vardı

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul'da 7 ilçedeki geçersiz oyların sayımı tamamlandı

İstanbul'da 7 ilçedeki geçersiz oyların sayımı tamamlandı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

F-35'lerle ilgili flaş gelişme! Önce askeri kaynaklar sonra Pentagon açıkladı

F-35'lerle ilgili flaş gelişme! Önce askeri kaynaklar sonra Pentagon açıkladı

Bu halde bulunmuştu! Hayvanseverlerin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Bu halde bulunmuştu! Şefkatle tekrar hayat buldu

Binlerce kişi Adana'ya gidiyor! Portakal Çiçeği Karnavalı kentte adım atacak yer bırakmadı

Binlerce kişi oraya gitti! Otellerde yer kalmadı

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.