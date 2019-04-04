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Almanya'da NSU terör örgütü cinayetleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 12:37 | Son Güncelleme

Dortmund kentinde işlettiği büfede 4 Nisan 2006'da katledilen Mehmet Kubaşık, ölümünün 13'üncü yılında anıldı

DORTMUND (AA) - Almanya'nın Dortmund kentinde, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülen 8 Türk'ten biri olan Mehmet Kubaşık, ölümünün 13'üncü yılında anıldı.

Mallinckrodt Caddesi'nde 4 Nisan 2006'da işlettiği büfe önünde öldürülen Kubaşık'ın öldüğü yerde yapılan anıta, Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ile Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sireau çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Başkonsolos Cebeci, gerek aile gerekse Dortmund'da yaşayan Türk toplumu olarak yaşadıkları acının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Cebeci, "NSU terör örgütü ve uzantıları mutlaka tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılmalı. Adaletin tecelli etmesi, toplum vicdanının rahatlaması bakımından çok büyük bir önem taşıyor." dedi.

Bu arada, Dortmund ve diğer kentlerde, NSU terör örgütü aleyhine ve ırkçılık karşıtı yürüyüş ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
ırkçılık cinayeti Mehmet Kubaşık NSU terör örgütü cinayetleri

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