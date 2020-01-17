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  4. Almanya'da nüfus artışı azaldı

Almanya'da nüfus artışı azaldı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

Almanya'da nüfus artışı son yedi yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Nüfustaki hafif artışın da yurtdışından göç nedeniyle kaydedildiği belirtiliyor.Almanya’da geçen yıl nüfustaki artış, son yedi yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Federal İstatistik Dairesi'nin tahminlerine göre 2019 yılında nüfus, yaklaşık 200 bin artarak 83 milyon 200 bin oldu. Almanya'da nüfus artışı en son 2012 yılında bu kadar düşük olarak kayıtlara geçmişti.

Federal İstatistik Dairesi tahminlerine göre 2019 yılında doğumlarda bir önceki yıla göre hafif artış var. Geçen yıl 770 bin ila 790 bin arasında doğum yapıldığı, 920 bin ila 940 bin kişinin de öldüğü tahmin ediliyor. Doğumlarla ölümler arasında tahminen 130 bin ila 170 bin kişilik bir açık bulunuyor.

Almanya'da nüfus artışına ise uzun yıllardır yurtdışından alınan göç neden oluyor. Almanya'nın aldığı göçün verdiği göçten 300 bin ila 350 bin kadar fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu fark geçen yıl 400 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Federal İstatistik Dairesi'nin internet sayfasında yer alan rakamlara göre 30 Eylül 2019 tarihi itibarı ile Almanya'nın nüfusu yaklaşık olarak 83 milyon 149 bin 300. Nüfusun 41 milyon 36 bin 500'ü erkek, yaklaşık 42 milyon 112 bin 700'ü ise kadın.

Nüfusun yaklaşık 72 milyon 813 bin 400'ünü Alman vatandaşları 10 milyon 335 bin 800'ünü ise yabancılar oluşturuyor.

Göç olmasa nüfus kaybı yaşanacak

Yaklaşık 30 yıl önce Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden bu yana Almanya'da nüfus sürekli artıyor. Sadece 1998, 2003 ve 2010 yıllarında istisnai olarak nüfusta azalma kaydedilmişti. Almanya'da 1972 yılından beri nüfustaki artışa göçün neden olduğu, zira o yıldan bu yana ölenlerin sayısının doğanların sayısından daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Federal İstatistik Dairesi 2019 yılına ilişkin net rakamları ise yaz mevsiminde açıklayacak.

DW, AFP / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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