Almanya'da nüfus artışı azaldı

Nüfustaki hafif artışın da yurtdışından göç nedeniyle kaydedildiği belirtiliyor.Almanya’da geçen yıl nüfustaki artış, son yedi yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Federal İstatistik Dairesi'nin tahminlerine göre 2019 yılında nüfus, yaklaşık 200 bin artarak 83 milyon 200 bin oldu. Almanya'da nüfus artışı en son 2012 yılında bu kadar düşük olarak kayıtlara geçmişti.

Federal İstatistik Dairesi tahminlerine göre 2019 yılında doğumlarda bir önceki yıla göre hafif artış var. Geçen yıl 770 bin ila 790 bin arasında doğum yapıldığı, 920 bin ila 940 bin kişinin de öldüğü tahmin ediliyor. Doğumlarla ölümler arasında tahminen 130 bin ila 170 bin kişilik bir açık bulunuyor.

Almanya'da nüfus artışına ise uzun yıllardır yurtdışından alınan göç neden oluyor. Almanya'nın aldığı göçün verdiği göçten 300 bin ila 350 bin kadar fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu fark geçen yıl 400 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Federal İstatistik Dairesi'nin internet sayfasında yer alan rakamlara göre 30 Eylül 2019 tarihi itibarı ile Almanya'nın nüfusu yaklaşık olarak 83 milyon 149 bin 300. Nüfusun 41 milyon 36 bin 500'ü erkek, yaklaşık 42 milyon 112 bin 700'ü ise kadın.