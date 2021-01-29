Almanya'da Ocak ayı işsiz sayısında yarım milyonluk artış

Kuruluşun başkanına göre, telafi süreci "çok yavaş" işleyecek.Korona pandemisi Alman istihdam piyasasına da büyük bir darbe vurdu. Nürnberg'de bulunan Federal İstihdam Dairesi tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 475 bin kişi arttı.

İşsiz sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre ise 193 bin kişi artarak 2,9 milyon kişiye yükseldi. Aslında Aralık ayına göre yaşanan aylık artış oranı mevsimsel olarak normal görülüyor.

İşsizlik oranı yüzde 0,4 artarak yüzde 6,3'e yükseldi.

"İş bulmak zorlaşacak"

Kayıt altına alınan istatistiğin "çok yüksek bir sayı" olduğunu kaydeden Federal İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele, buna rağmen iş pazarının "her şey göz önüne alındığında dirençli bir durumda" olduğunu ifade etti. Pandemiye karşı alınan önlemlerin "iz bıraktığı" değerlendirmesini yapan Scheele, işini şimdi kaybeden insanların yeniden iş bulmasının "ciddi derecede zor" olduğunu söyledi.

Scheele, telafi sürecinde işsizliğin azaltılmasının "çok yavaş" ilerleyeceğini ifade etti. Şirketlerin önce kısa çalışma başvurusu yapan kişileri normal biçimde istihdam edeceğini kaydeden Başkan, yeni istihdama ancak daha sonra sıra geleceğini kaydetti. Özellikle de daha az kalifiye olan kesimin zorluk çekeceğini aktaran Scheele, bu gruba çok iyi Almanca bilmeyen göçmenlerin de dahil olduğunu kaydetti.