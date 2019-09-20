HABER

Almanya’da öğrenciler "iklim değişikliği" için sokağa döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 20:14 | Son Güncelleme

Almanya’nın çeşitli bölgelerinde binlerce öğrenci, iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla protesto gösterileri düzenledi.Almanya’da öğrenciler, iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sokaklara döküldü.

Almanya’nın çeşitli bölgelerinde binlerce öğrenci, iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla protesto gösterileri düzenledi.
Almanya’da öğrenciler, iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sokaklara döküldü. Ülke çapında yaklaşık 550 bölgede öğrenciler derslere katılmayarak iklim değişikliği ve beraberinde getireceği sorunlara dikkat çekmek amacıyla protesto eylemleri gerçekleştirdi. Bu gösterilerin en büyüğü ise başkent Berlin’de yapıldı. ‘Gelecek için Cumalar (Fridays For Future)’ adı altında gerçekleştirilen protesto gösterisine yuvaya giden küçük çocuklardan lise öğrencilerine kadar her yaştan on binlerce çocuk ve genç katıldı. Öğrencilere, öğretmenlerinin ve ebeveynlerinin yanı sıra bilim adamları, bazı sendikalar, çevreci dernekler ve gösteriye katılmak üzere çalışanlarına izin veren işletmeler de destek verdi.
Protestolara katılmak isteyen binlerce öğrenci, okula gitmeyerek tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplandı. Politikacıları iklim konusunda daha duyarlı olmaya çağıran öğrenciler, Paris İklim Anlaşması’na uyulması ve ortalama hava sıcaklığının sanayileşme öncesi seviyelere çekilmesi için çalışmalar yapılmasını talep etti. Öğrenciler, gösteri boyunca üzerlerinde ‘Ya şimdi ya hiç’, ‘Her günümüz gelecek için’, ‘Yaşayabileceğimiz ikinci bir gezegen yok’, ‘Plastiklere yasak gelsin’ mesajları taşıyan dövizler taşıdı.
Protestoya katılan bir öğrenci, “Bugün buradayım, çünkü iklim krizinin bizim jenerasyonumuz ve ebeveynlerimin jenerasyonunun çözmesi gereken dünya çapında en büyük toplumsal ve politik problem olduğuna inanıyorum. Politikacılardan talebimiz, sözlerini tutmaları ve yasal düzenlemelerle küresel anlamda iklimsel hedeflere ulaşılması” ifadelerini kullandı.
İsveçli öğrenci Greta Thunberg, ‘İklim için okul grevi’ sloganıyla eylem başlatmış ve 2018 senesinden beri her cuma okula gitmeyerek İsveç Parlamentosu önünde eylem yapmıştı. Thunberg’in iklim protestosu önce bütün İsveç’e, sonra da bütün dünyaya yayılmıştı.

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklamaİmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama
Kadıköy'de iklim festivali düzenlendiKadıköy'de iklim festivali düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Mehmet Bayden öldürüldü!

Mehmet Bayden öldürüldü!

O diziye isyan etti! 'Ayıptır ya!'

O diziye isyan etti! 'Ayıptır ya!'

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Yargı paketinde önemli gelişme!

Yargı paketinde önemli gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama

İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama

Minik Leyla’nın davasında 12 tanık ifadesini değiştirdi

12 tanık ifadesini değiştirdi!

İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

Arnavutköy'de aile katliamı! Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

İstanbul'da aile katliamı!

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama talebi

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama talebi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den partideki istifalara ilişkin açıklama

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.