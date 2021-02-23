Almanya’da öğretmenlere aşı önceliği tanındı

Öğretmenler okullardaki yüksek enfeksiyon riski nedeniyle aşı sıralamasında öncelikli gruba alınacak.Federal hükümet ile eyalet hükümetleri Pazartesi günü düzenlenen Sağlık Bakanları Konferansında anaokulları, ilk, orta ve özel gereksinimli öğrencilerin devam ettiği okullardaki öğretmen ve eğitmenlerin şimdiye kadar beklenenden daha hızlı bir şekilde koronavirüse karşı aşılanabilmeleri konusunda anlaştı.

Sağlık Bakanları Konferansına başkanlık eden Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetschek, aşılama sıralamasının belirlendiği aşı yönetmeliğinde üçüncü grupta yer alan öğretmen ve eğitmenlerin aşı önceliği olan ikinci gruba kaydırılacağını açıkladı.

Holetschek, eyaletlerin tamamının bu düzenlemeye onay verdiğini belirtirken, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn hafta ortasına kadar öğretmen ve eğitimcilere aşı önceliği tanınması için korona aşılama yönetmeliğinde hızlı bir prosedür değişikliğine gidileceğini söyledi.

Alınan karara gerekçe olarak anaokulları ve ilkokullarda farklı hanelerden bir araya gelen insaların enfeksiyon riskini artırması gösterildi.