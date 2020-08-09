Almanya'da Okullar Açılıyor, Yeni Eğitim Dönemi Başlıyor

Almanya'da son günlerde hızla artan Corona enfeksiyonu vaka sayıları ile ilgili tartışmalar sürerken gözler, okulların açılışına ve yeni öğretim yılına çevrildi. Ülkede Corona virüsü tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1.122 artarken, son üç günde, geçen Mayıs ayından bu yana yeni vaka sayısındaki en yüksek artış kaydedildi. Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Almanya olarak ikinci dalganın ve bunun sonucunda bir yeni karantinanın engellenmesi gerektiğini, aksi takdirde ekonominin çok daha büyük bir kriz yaşayacağını söyledi. 1,5 metre sosyal mesafe, hijyen ve maske mecburiyetine sıkı sıkıya uyulmasını talep eden bakan, bu ve diğer önlemlerin, vaka sayısının günde 100’ün altına düşmesi sonrasında kaldırılabileceğini ifade etti. Öte yandan yeni haftayla birlikte başkent Berlin ve birçok eyalette yaz tatili sona eriyor ve okullar başlıyor. Almanya’daki okullar, geçen Mart ayında Corona virüsü salgını nedeniyle eğitime önce tümüyle ara vermiş, daha sonra Mayıs ve Haziran aylarında kısıtlı ve dijital olarak sürdürülmüştü.

Yeni okul döneminde ders zilinin çalmasıyla düzenli eğitime geçilmesi hedeflenirken öğretmenler ve sendikalar, müfredatın "normal" koşullarda süremeyeceğini belirterek okulların açılmasına karşı çıkıyor. Federal hükümetle birlikte eyalet hükümetinin ortak hedefi, salgın öncesinde olduğu gibi, öğrencilerin haftanın beş günü, günde en az 6 saat derslere girmesi. Ancak Almanya’da her eyalet kendi eğitim sisteminden sorumlu olduğu için düzenli derslere geçme planı ve hijyen koşulları üzerine farklı uygulamalar söz konusu. Nitekim başkent Berlin’de olduğu gibi bazı eyaletler sadece okul içinde ve avluda maske takılmasını yeterli bulurken,Türkiye'den gelen göçmenlerin de yoğun olduğu ülkenin en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya, dersliklerde Ağustos sonuna kadar maske şartı getirilmesini planlıyor. Özellikle başka ülkelere tatile gidenlerin Almanya'ya geri dönmesine bağlı olarak Corona vakalarının yeniden artmaya başlaması nedeniyle tatil sonrası geçiş döneminde maskeli eğitimin olası bir salgını engelleyebileceği belirtiliyor. Birçok eyalette uygulanan ortak önlemler, öğrencilerin fiziki temas ile selamlaşmalarının yasak olması, her ders saatinden sonra sınıfların havalandırılması ve öğrencilerin okul alanlarında 1,5 metre sosyal mesafeyi sağlayamadığı yerlerde maske taşıma şartı.

Öğretmenlerse ücretsiz olarak Corona virüsü testi yaptırabilecek. Yaş ortalamasının yüksek olduğu ülkede pek çok öğretmen ve eğitimci, risk grubunda yer alıyor. Bu nedenle öğretmenler ve eğitim sendikaları okullarda düzenli derse kuşkulu bakıyor ve öğrencilerin hijyen kurallarına uymayacağını, okulların virüs yuvaları haline geleceğini savunuyor. Öğretmenlerin haklarını savunan Eğitim ve Bilim Sendikası'nın (GEW) bir sözcüsü, "Okulların açılması yüksek risk. Corona öncesindeki gibi okullarda düzenli ders yapmak imkansız" dedi ve düzenli ders hedefinin “Titanik gemisini bilerek buzula sürmek” olarak tanımladı. Öte yandan geçen Pazartesi günü okulların açıldığı Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde Cuma günü iki okul tekrar eğitime ara vermek zorunda kaldı. Okullardan birinde bir öğretmenin, diğerinde ise bir öğrencinin testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Bu arada Almanya tarafından "riskli ülkeler" olarak tanımlanan ülkelerden dönenlere sınırlarda zorunlu test uygulaması dünden itibaren başladı. Riskli bölgelerden gelip test yaptırmak istemeyenler için 14 günlük karantina zorunluluğu bulunuyor. Riskli bölge kategorisinde bulunmayan ülkelerden gelenlerse söz konusu testi 72 saat içinde dilediği yerde yaptırabilecek.