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Almanya’da okulların açılması tartışılıyor

07.02.2021 13:11 | Son Güncelleme:
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Almanya’da okulların açılması tartışılıyor

Almanya’da yapılan bir anketten çıkan sonuca göre çoğunluk okul, kreş ve restoranların açılmasından yana.

Kısıtlamalardaki son durum Çarşamba günü ele alınacak.Almanya’da toplumun büyük bir kısmı okul, kreş ve restoranların Şubat ayı ortasında yeniden açılmasını istiyor. Bild gazetesi tarafından Kantar anket şirketine yaptırılan bir ankete katılanların yüzde 78’i okul ve kreşlerin Şubat ayı ortasından itibaren yeniden açılmasını desteklerken, yüzde 20’si kapalı kalması gerektiğini savundu.

Otel ve restoranların açılmasına ise ankete katılanların yüzde 62'si destek verirken, yüzde 34'ü karşı olduğunu belirtti. Mağazaların açılmasına ise ankete katılanların yüzde 73'ü destek verdi, yüzde 25’i karşı çıktı.

Ankete katılanların yüzde 51’i spor etkinliklerinin tekrar başlaması gerektiğini savunurken, sinema, tiyatro ve müzelerin açılmasına da yüzde 41 destek verdi, yüzde 56 ise kapalı kalmaları gerektiğini belirtti. 4 Şubat tarihinde telefonla ile yapılan ankete 506 kişinin katıldığı bildirildi.

Okulların açılması

Öte yandan okul ve kreşlerin açılmasına destek verenlerin sayısı da artıyor. Öğretmen birlikleri de bütün Almanya'da okulların aynı kriterlere göre kademeli olarak açılması gerektiğini savunuyor.

Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek ise salgında "kolay bir çözüm yolu” bulunmadığını yineledi. Funke Medya Grubu gazetelerine bir açıklama yapan Bakan, ancak enfeksiyon sayılarının çok düşük olduğu bazı bölgelerde “çok katı önlemler ile” istisnalar yapılabileceğini belirtti.

Almanya’da halihazırda devam eden kapanma kısıtlamaları 14 Şubat’a kadar sürecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel Çarşamba günü eyalet başbakanları ile bir araya gelerek salgınla ilgili son durum hakkında değerlendirmede bulunacak.

Vaka sayısı düşüyor

Öte yandan yeni vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Alman hükümetinin pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte 8 bin 616 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Almanya'da 231 kişi de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi. Eyalet sistemi bulunan Almanya'da hafta sonlarındaki enfeksiyon rakamları bütün bölgelerden bildirim yapılmadığı için genelde düşük oluyor.

Salgında toplam 61 bin 517 kişi yaşamını yitirirken vaka sayısı toplamda 2 milyon 284 bin 10'a yükseldi.

Almanya'da tedbirlerin sıkılaştırılması için baz alınan ve 100 bin nüfusta, yedi gün zarfında görülen yeni vaka sayısı ise 75,6 seviyesinde. Alman hükümeti bu sayının 50’nin altında olması gerektiğini vurgulayıp, ancak o şekilde enfeksiyon zincirinin takibinin yapılabileceğini belirtiyor.

Dpa, rtr/ SSB, ETO

© Deutsche Welle Türkçe

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