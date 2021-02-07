Almanya’da okulların açılması tartışılıyor

Kısıtlamalardaki son durum Çarşamba günü ele alınacak.Almanya’da toplumun büyük bir kısmı okul, kreş ve restoranların Şubat ayı ortasında yeniden açılmasını istiyor. Bild gazetesi tarafından Kantar anket şirketine yaptırılan bir ankete katılanların yüzde 78’i okul ve kreşlerin Şubat ayı ortasından itibaren yeniden açılmasını desteklerken, yüzde 20’si kapalı kalması gerektiğini savundu.

Otel ve restoranların açılmasına ise ankete katılanların yüzde 62'si destek verirken, yüzde 34'ü karşı olduğunu belirtti. Mağazaların açılmasına ise ankete katılanların yüzde 73'ü destek verdi, yüzde 25’i karşı çıktı.

Ankete katılanların yüzde 51’i spor etkinliklerinin tekrar başlaması gerektiğini savunurken, sinema, tiyatro ve müzelerin açılmasına da yüzde 41 destek verdi, yüzde 56 ise kapalı kalmaları gerektiğini belirtti. 4 Şubat tarihinde telefonla ile yapılan ankete 506 kişinin katıldığı bildirildi.

Okulların açılması

Öte yandan okul ve kreşlerin açılmasına destek verenlerin sayısı da artıyor. Öğretmen birlikleri de bütün Almanya'da okulların aynı kriterlere göre kademeli olarak açılması gerektiğini savunuyor.