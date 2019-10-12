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Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 17:46 | Son Güncelleme

Almanya’da master yaparken Nürnberg Kentinde bir tren garında ölü olarak bulunan 24 yaşındaki Mert Çokluk’un cenazesi havayolu ile İstanbul’a oradan da Orhangazi’ye getirildi.

Almanya’da master yaparken Nürnberg Kentinde bir tren garında ölü olarak bulunan 24 yaşındaki Mert Çokluk’un cenazesi havayolu ile İstanbul’a oradan da Orhangazi’ye getirildi. Genç adam Orhangazi’de sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünü derece ile bitirdikten sonra geçen yıl master yapmak için Almanya’nın Nürnberg kentine giden ve burada hem eğitimi sürdürüp hem de çalışan Mert Çokluk 5 Ekim tarihinde Nürnberg Tren Garında ölü olarak bulunmuştu. Ölümünden 5 gün sonra Almanya Başkonsolosluğu tarafından ölüm haberi Orhangazi’deki ailesine bildirilen Mert Çokluk’un cenazesi konsolosluk işlemlerinin ardından Almanya’dan İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına getirildi. Genç adamın cenazesi buradan alınarak Orhangazi’ye getirildi.

Ailesi gözyaşlarına boğuldu
ODTÜ’de matematik bölümünü derece ile tamamladıktan sonra master için Almanya’nın Nürnberg şehrine giden Mert Çokluk’un cenazesinin Orhangazi’ye getirilişi esnasında çiftçilik yapan baba Bekir Çokluk ile anne ve Uludağ Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği bölümünde okuyan kardeşi Murat Çokluk gözyaşlarına boğuldu. Mert Çokluk’un cenazesi baba evinde alınan helalliğin ardından Yeni Gürle Mahallesi’ne getirildi. Genç adam burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreni esnasında Mert Çokluk’un kardeşi Murat Çokluk ağabeyinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
Ölüm nedeni araştırılıyor
Öte yandan son olarak 4 Ekim tarihinde ailesi ile telefonda görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve 5 Ekim tarihinde ise konsolosluğun verdiği bilgiye göre tren garında ölü olarak bulunan Mert Çokluk’un ölüm nedeni ise araştırılıyor. Mert Çokluk’un vücudunda darp yada kesi izi bulunmadığı belirlenirken, hem konsolosluk hem de Alman polisi genç adamın ölüm nedeni ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi

Almanya’da ölü bulunan genç Bursa’da toprağa verildi
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