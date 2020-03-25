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Almanya'da ölüm oranı neden daha az?

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2020 15:08 | Son Güncelleme

Almanya'da neden COVID-19 yüzünden diğer ülkelere oranla daha az kişi ölüyor? Robert Koch Ensititüsü Başkanı Lothar Wieler'e göre Almanya salgının daha başlangıcında.

Almanya'da ölüm oranı neden daha az?

Almanya'da koronavirüs vakalarıyla ilgili her gün kamuoyunu bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre şimdiye kadar Almanya'da 149 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakam salgından etkilenen diğer ülkelere kıyasla nispeten düşük. Peki neden?

RKI Başkanı Lothar Wieler bugün düzenlediği basın toplantısında bu soruyu yanıtlarken "bunun nedenlerinden birinin Almanya'nın salgının henüz başlangıcında bulunması" olduğunu söyledi. Wieler, "Salgının nasıl ilerleyeceği tamamen belirsiz, korona ile mücadeleye daha yeni başladık" diye sözlerini sürdürdü.

Ayrıca Almanya'da şu ana kadar çok fazla yaşlı insanın COVID-19 hastalığına yakalanmadığını da vurgulayan Wieler, normal koşularda risk grubundaki hastalarda hastalığın daha ağır ilerlediğine işaret etti. Wieler, Almanya'da kayıt altına alınmayan ölüm vakası olmadığının da altını çizdi.

Almanya'da ölüm oranı yüzde 0,4

RKI, Çarşamba günü itibariyle 4 bin 118 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini ve vaka sayısının böylece ülke genelinde 31 bin 545'e yükseldiğini duyurdu.

RKI'nin açıkladığı rakamlara göre Almanya'da hasta sayısı ile kıyaslandığında ölüm oranı yüzde 0,4. Dünya genelinde ise şu andaki ortalama ölüm oranı yüzde 4,7. Salgının merkezi haline dönüşen İtalya'da yüzde 9,5. Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da ise ölüm oranı yüzde 7,9.

"Erken dönemde tespit edildi"

Ölüm oranlarının düşük olmasının bir başka nedeninin de Almanya'da yaygın olarak test yapılması olduğunu ifade eden Wieler, hafif ilerleyen vakaları da erken dönemde tespit ettiklerini, ancak ölüm oranının düşük olmasının salgının Almanya'da daha yavaş ilerleyeceğinin bir işareti olmadığını kaydetti.

Wieler, alınan önlemlerin işe yarayıp yaramayacağı ve bu önlemlerin daha ne kadar süreceği konusunda da şu anda bir değerlendirme yapamayacağının altını da çizdi. Wieler, şu anda sonuçları günbegün takip ettiklerine işaret etti.

"Testler boşuna harcanmamalı"

Doktorlara da ne zaman test yapmaları gerektiği konusunda tavsiyede bulunan RKI Başkanı Wieler, semptom gösteren hastalara ve risk bölgelerinde bulunan kişilere test yapılması gerektiğini belirterek "Gereksiz yere kullanacak kadar yeterli sayıda testimiz yok" uyarısında bulundu.

dpa/HS,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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