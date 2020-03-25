Almanya'da ölüm oranı neden daha az?

Almanya'da koronavirüs vakalarıyla ilgili her gün kamuoyunu bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre şimdiye kadar Almanya'da 149 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakam salgından etkilenen diğer ülkelere kıyasla nispeten düşük. Peki neden?

RKI Başkanı Lothar Wieler bugün düzenlediği basın toplantısında bu soruyu yanıtlarken "bunun nedenlerinden birinin Almanya'nın salgının henüz başlangıcında bulunması" olduğunu söyledi. Wieler, "Salgının nasıl ilerleyeceği tamamen belirsiz, korona ile mücadeleye daha yeni başladık" diye sözlerini sürdürdü.

Ayrıca Almanya'da şu ana kadar çok fazla yaşlı insanın COVID-19 hastalığına yakalanmadığını da vurgulayan Wieler, normal koşularda risk grubundaki hastalarda hastalığın daha ağır ilerlediğine işaret etti. Wieler, Almanya'da kayıt altına alınmayan ölüm vakası olmadığının da altını çizdi.

Almanya'da ölüm oranı yüzde 0,4

RKI, Çarşamba günü itibariyle 4 bin 118 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini ve vaka sayısının böylece ülke genelinde 31 bin 545'e yükseldiğini duyurdu.