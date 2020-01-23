Almanya’da "ölüm tehliken var" denildi, Elazığ’da 45 dakikada sağlığına kavuştu

Almanya’da gittiği hastanelerde doktorların tıkalı 3 damarı için ölüm tehlikesi olması sebebiyle ikinci bypass operasyonu dışında ameliyatsız bir tedavi önermediği 47 yaşındaki Burhanettin Kılınç, Prof. Dr. Necati Dağlı tarafından davet edildiği Elazığ’da geçirdiği 45 dakikalık operasyonla sağlığına kavuştu. 35 yıldır Almanya’da gurbetçi olarak yaşayan Kahramanmaraşlı 47 yaşındaki Burhanettin Kılınç, 2017 yılında Almanya’da bypass ameliyatı oldu, ancak sağlığına kavuşamadı. Acıların bir türlü dinmemesi üzerine birkaç defa hastaneye giden 3 çocuk babası Kılınç, çatal damarıyla birlikte 3 damarını tıkandığını öğrendi. Kılınç, Almanya’da 3 hastane gezerek tedavi olmak istedi, ancak doktorlar "ölüm tehliken var, seni anjiyo ile tedavi edemeyiz” diyerek sadece ikinci bypass operasyonu yapmayı önerdi. Ameliyatsız bir çözüm isteyen Kılınç, yeni bir operasyonu kabul etmeyerek internetten yaptığı araştırma sonucunda Medical Park Elazığ Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı ile sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Prof. Dr. Dağlı’nın daveti üzerine Elazığ’a gelen Kılınç, 45 dakikalık anjiyo operasyonuyla 3 damarı da açılarak sağlığına kavuştu. Hastanın Almanya’nın 3 önemli kliniğine gittiğini aktardığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı, “Burhanettin bey, by-passdan sonraki damarlarının anjiyosunu Almanya’da olmuştu. Orada kendisine damarlarının anjiyo ile açılamayacağını ve bu işlemin çok riskli olduğunu söylemişler. 3 klinik de aynı ifadeyi kullanmış. Ölüm ihtimalinin de yüksek olduğu kendisine söylenince hastamız iyice endişelenmiş. Sosyal medya üzerinden bana ulaştı, ben anjiyo grafiğini inceledim. Tahlillerine baktım. Kendisinin Elazığ’a gelmesi halinde çok kolay bir şekilde damarlarını açabileceğimizi söyledim. 2017 yılında bypass olmuştu. Hem ana damarı hem de yeni konulan damarı yüzde 100 tıkanmıştı. Hasta Elazığ’a geldi. Yaptığımız kontrollerde hastada göğüs ağrısı, nefes darlığı, yürüme mesafesinde kısalma olduğunu saptadık” dedi.

“45 dakika içerisinde 3 damarını açtık”

Almanya gibi ülkelerde de bu işlemlerin yapıldığını ancak oradaki hekimlerin riskli olması nedeniyle anjiyo ile müdahale etmeyerek ikinci bypass ameliyatı önerdiklerini belirten Prof. Dr. Dağlı, “Yaptığımız inceleme sonrasında hastamızın anjiyo ile sağlığına kavuşabileceğini saptadık. Yaklaşık 45 dakika içerisinde 3 damarını açarak, hastamızı sağlığına kısa sürede kavuşturduk. Normalde bir damarın açılması 1,5 saat sürerken biz 45 dakikada 3 damarını açtık. Hastamız ameliyattan çıktığı andan itibaren çok rahatladığını, hiçbir sıkıntısının kalmadığını söyledi” diye konuştu.

“Bir damarını açarız diğer damar ölüm tehlikesi oluşturuyor”

Almanya’da yaşadığı sıkıntılı süreçle ilgili bilgi veren Burhanettin Kılınç,"Nefesim daralmaya başladı ve göğüs ağrım arttı. Sonra bir anda kendimi kaybettim, ambulans çağırarak beni götürdükleri hastanede anjiyo yaptırdılar. Ancak damarımı açamamışlar. Damarı açamayınca da başka bir hastanede beni bypass ameliyatı yapmışlar. Gözümü açtığımda aradan 2 gün geçmişti. Daha önce hiçbir sıkıntım yokken böyle bir şey yaşamam hayatımı çekilmez hale getirdi. Göğsümdeki ağrılar devam ediyordu. Nefes alamıyordum, hatta efor testimi bile tamamlayamıyordum. Bu acılar sonrasında Almanya’nın en ünlü üniversite hastanelerine gittim. Orada bana ’Anjiyo ile sadece birinci tıkalı damarını açarız, diğer damarı bypass olmadan açamayız. Çünkü diğer damarın ölüm tehlikesi oluşturuyor. Buna cesaret edemeyiz ‘dediler. Dünyanın gözdesi Almanya’da bu tür vakalara müdahale edemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Elazığ’da kendisine anjiyo yapılarak iki damarının da açıldığını anımsatan Kılınç, “Şu an çok rahatım, eski günlerime döndüm. 2017 yılında Almanya’da ameliyat olmuştum. Şimdi ise ondan önceki sağlıklı günlerime döndüm. Koridorda yürüyüşler yaptım, gayet sağlıklıyım. Sevinçten ağlayacak duruma geldim. 2 yıl çok acılar çektim. Almanya’daki doktorlara anjiyo görüntülerimi göstereceğim. ‘Siz bana ölüm kapıda bekliyor demiştiniz. Burada 45 dakikada sorunsuz problemsiz iyileştim’ diyeceğim” şeklinde konuştu.

